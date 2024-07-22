許光漢變了！自己加親密戲「摸大腿」 Lulu急喊：要加錢
許光漢、王淨、大鶴、Lulu、馬念先、黃奇斌、陳彥佐等人今（22）日出席影集《正港分局》開跑記者會，該劇是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的後續衍生影集，聊起好笑，有趣的拍攝，大鶴爆料有場「親密戲」是許光漢自己要求的，大鶴更順勢摸他大腿，笑說，「光漢一抱治百病。」
記者李欣容／台北報導
大鶴在劇中飾演法醫，角色有口吃的設定，他分享其中一幕他要哭得很難過，許光漢就加了一場擁抱戲，抱了大鶴一下口吃就好了，大鶴也加戲摸了他的大腿一下，大鶴笑說，「光漢的一抱治百病，大腿真的有夠粗。」Lulu笑說，「導演說要再往上（摸）就要加錢了，我們要保護光漢，大鶴演這齣戲是沒有拿片酬的。」
被問到有沒有嚇到，許光漢笑喊，「沒有嚇到啦，大家總是會有情不自禁的時候，還好導演有喊卡。」劇中他和王淨總是互罵，王淨誇許光漢私下是「好人」，不會這麼失禮，許光漢則說角色「吳明翰」太臭直男又中二，「我常常捏著拳頭在演，很想打自己，台詞真的太中二跟臭直男了。」
談及《正港分局》創作理念，監製金百倫表示，「團隊花了很多的心血去設計成語和行兇手法，我們期待透過這樣的設定以及呈現，能讓劇情更有張力！」導演程偉豪直呼，「既然要拍荒唐的犯罪喜劇，那怎麼可以不是連續殺人案，大家最愛看連續殺人案，而且殺人案的動機一定也要夠荒唐！」導演殷振豪則分享，「我們在創作這部劇的過程中，力求將喜劇融合犯罪元素，希望透過這些荒謬至極的故事，讓全球觀眾們能在笑聲中一起反思語言的重要性。」