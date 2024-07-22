幼兒園性侵案！園長之子毛畯珅僅認猥褻6女童 遭裁定延押禁見2月
北市信義區培諾米達幼兒園負責人的兒子毛畯珅猥褻，日前被查出性侵超過20名幼童，消息曝光後引發社會大眾議論，許多民眾更跑到培諾米達信義幼兒園舊址，以及位於信義路的托嬰中心外噴漆上「性侵幼兒」、「性侵毛畯珅」等不雅字眼，台北地院審理後定於下月16日宣判，並裁定毛男從本月16日起延押禁見2個月。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，擔任教保員的毛畯珅涉嫌利用職務之便，對多名女童性侵猥褻、拍攝未成年性影片，去年8月遭檢方依法起訴。法院審理期間，毛姓教保員雖坦承6次對女童強制猥褻，不過卻否認加重強制性交犯行，對此，法官依據相關證據及證人證詞，仍認定其犯罪嫌疑重大。
由於毛畯珅在檢方偵查時坦承犯行，但在北院審理時卻又翻供否認加重強制性交罪，毛畯珅除曾要求被害女童不能透露相關細節，還在羈押期間提出卷證外幼兒園影像檔，故法院認定其有勾串、滅證之虞，裁定從本月16日起續押2個月。
※【NOWnews 今日新聞
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