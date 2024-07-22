李善均遺作《幸福的國家》竟因他接演！曹政奭一聽情緒失控險落淚
韓國演員李善均在2023年捲入涉嫌吸毒後，在同年年底選擇輕生，遺憾離世。消息一出不僅令影迷心碎，也轟動整個南韓娛樂圈，許多演員自主召開記者會，要求警方公開調查李善均一案。生前還有數部作品沒公開的李善均，其中一部主演的電影《幸福的國家》即將在8月上映，今（22）日的電影發布會中，演員及導演談到李善均時都忍不住鼻酸，飾演另一位主角的曹政奭更是情緒失控，差點在記者會上撒下男兒淚，直言非常思念李善均，導演也不捨透露正是因為曹政奭，李善均才會接下這部作品。
記者史平旭／綜合報導
電影《幸福的國家》改編自南韓總統朴正熙的刺殺事件，飾演「軍人」朴泰柱的李善均與曹政奭在劇中也有多場對手戲，談到與李善均合作的感想，時常以搞笑面貌出現在眾人視野的曹政奭難得哽咽，表示李善均不僅溫暖多情，也是一位非常堅持理念的演員，每每在片場拍攝時也會與自己開玩笑，他也透露自己時時刻刻都在思念這位十分善良的前輩。
導演秋昌民聊到李善均時也表示，他是一位充滿熱情的演員，自己被他的「演員精神」所衝擊，秋昌民也曾好奇問過李善均為何會選擇接下《幸福的國家》，李善均則大讚曹政奭是優秀的演員，想要與他一起演出學習。聽到李善均是因自己才接下《幸福的國家》後，曹政奭直接紅了眼眶，淚水也差點落下。看到這段訪談，粉絲們也不禁被感染悲傷情緒，希望電影上映後票房亮眼外，也期盼李善均在另一個世界能幸福快樂。
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