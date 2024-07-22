罕見雙「億」獎！威力彩頭獎上看2.2億 貳獎連42摃獎金上看1.1億
威力彩頭獎已連續10期無人中獎，台灣彩券公司預估今（22）日開獎的頭獎獎金上看2.2億元，而貳獎也已42連摃，獎金上看1.1億元，預估本期獎金上看1.1億元，不僅創下貳獎最長連摃紀錄，也創下近十年來最高的貳獎獎金紀錄。
記者林莞茜／綜合報導
台灣彩券公司表示，罕見雙億獎項彩券買氣增，威力彩頭獎與貳獎雙獎項罕見地在今晚開獎，當期均突破新台幣億元大關，撼動彩券市場買氣，再次成為彩券行的熱議話題，預估頭獎獎金上看2.2億元，如果1注獨得將成為今年第5位威力彩頭獎的幸運兒。根據台彩統計，威力彩往年平均每年約開出5次頭獎，今（113）年至今已開出4次頭獎，開出速度遠超過往，此外，自今年2月22日開出貳獎後，迄今已經連續42期貳獎未開出，預估本期獎金上看1.1億元，不僅創下貳獎最長連摃紀錄，也創下近十年來最高的貳獎獎金紀錄。
台灣彩券公司指出，本期貳獎總獎金預估上看1.1億元，是公益彩券第四屆以來累積最高、也是首個破億元的貳獎獎金！統計第四及第五屆威力彩貳獎累計開出274次，平均約4期會開出一次貳獎，貳獎開出時的總獎金平均約為1,744萬元，貳獎單注獎金平均約為1,221萬元，而這些抱走貳獎的中獎幸運兒平均單張購買金額約320元、約8成採用電腦選號方式投注。
台灣彩券公司說，威力彩頭獎、貳獎同時累積超過億元機會難得，是十年來首見，尤其現在貳獎已經42連摃，隨時都有可能會開出，提醒想要抱走大獎的民眾「有買才有機會」，經過投注站千萬別錯過。