中國娃娃旗袍秀好身材！被讚「Y2K始祖」唱跳重現〈單眼皮女生〉
女子演唱組合「中國娃娃」陳冠樺（娃娃）、李曉燕（貝兒）今年（2024）成軍25年，當年兩人在台灣紅遍大街小巷，如今和展榮、展瑞二度合作新歌〈好熱〉，今（22）日一行人合體拍MV，已經40幾歲的中國娃娃以旗袍現身卻完全不見贅肉，她們接受媒體訪問，還現場唱跳重現〈單眼皮女生〉，更被展榮誇兩人就是「Y2K始祖」，現在的流行元素，她們都能駕馭。
記者吳昕蓓／台北報導
娃娃和貝兒身材保持很好，被問到有沒有保養秘訣？貝兒原本就是瑜伽老師，會做皮拉提斯，儘管已經是媽媽了，身材仍宛如少女般苗條，她笑說：「我比較幸運可以維持，因為我朋友（娃娃）很漂亮，所以不努力不行，不然不能站在她旁邊」，娃娃也透露，自己是疫情期間在家努力做運動、冥想，「希望我出來的時候我的身心靈是準備好的，疫情結束身材不行走樣。」
展榮透露，他從小就是中國娃娃的鐵粉，在認識娃娃之前就很常主動去搜她們的新聞，希望偶像有一天能夠再站上舞台，娃娃也笑回：「我們一直有在舞台上，每年在泰國都有演唱會，只是比較少在台灣演出。」但她們確實一直在找機會回來台灣發展，也有接觸過一些人，只是最後都無疾而終，直到碰上展榮、展瑞才終於順利進行。
娃娃坦言，過去曾經有來台灣定居過一陣子，但因為她的個性比較慢步調，發現不適合在台灣生存，所以最後還是回到泰國去做生意，但也因此在台灣學習到更積極主動的重要性，她目前在泰國和朋友合開餐酒館，而貝兒則是擁有10歲大兒子、7歲大女兒，孩子還會去學校炫耀媽媽是歌手，十分逗趣可愛。