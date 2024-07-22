與拜登一樣遭換！洪秀柱還原換柱事件　自嘲「喚起我痛苦回憶」

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洪秀柱認為，拜登自動退選，前面又好像被逼退，「跟我當初換柱情形其實是不一樣的，拜登他是來爭取連任，而且他已經在黨內贏得了黨內地方初選，可是他並沒有經過全國黨代表大會的正式提名，這跟我完全不一樣。」
洪秀柱更還原當初「換柱事件」經過，他指出，自己當初是用拋磚引玉的心態出來參選，呼籲他們趕快下來選，但是因為沒有人選，所以最後自己就出來選，也突破了外界所謂的「防磚條款」，以46%支持度贏得了初選，而且是正式在全國的黨代表大會上獲得提名，「所以這完全是不一樣的」。
洪秀柱說，自己已經經過正式提名後，把很多的工作做得差不多，當然黨內也有聲音，希望她能夠主動退選，但是她覺得總覺得不合乎程序，但偏偏在國民黨總統的選舉提名辦法裡，沒有所謂的「撤銷提名」，所以最後是叫做「廢止提名」。
洪秀柱說，對她個人而言，「我的心態是很健康的，我無所謂，只要國民黨能夠贏，那就是無所謂，但是當然很遺憾的，所以我說拜登的主動退選，對民主黨好像民主黨這次大選不太可能有贏面，但縱然如此，可對民進黨不會造成太大的傷害。」
至於是不是有可能就讓對手川普躺著贏？洪秀柱直言，民主黨能不能在這時選出一個足以勝選的人，恐怕是讓人家會打問號的，「我覺得這個大勢就是這樣，那除非有意外的一個結果出現」。