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與拜登一樣遭換！洪秀柱還原換柱事件　自嘲「喚起我痛苦回憶」

▲國民黨前主席洪秀柱說，換拜登情況跟她不一樣。（圖／記者葉政勳攝，2024.07.22）
▲國民黨前主席洪秀柱說，換拜登情況跟她不一樣。（圖／記者葉政勳攝，2024.07.22）

記者林怡昕／台北報導

美國總統拜登深夜無預警拋出退選震撼彈，讓外界聯想到和2016總統選舉時的「換柱事件」相仿。對此，當事人、國民黨前主席洪秀柱今（22）日受訪時強調，這跟她當初換柱情形其實是不一樣的，因為拜登並沒有正式被提名，也直言「拜登主動退選，對民主黨這次大選不太可能有贏面！」

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洪秀柱今天受訪時先是感嘆「又要喚起我痛苦回憶！」他提到，看到美國選舉有「似曾相識」感，台灣選舉在民進黨執政期間，有作票疑雲、槍擊案，然後「民主」跟「民粹」也搞太清楚，現在美國好像很多地方在學台灣，所以說有似曾相識的感覺。

洪秀柱認為，拜登自動退選，前面又好像被逼退，「跟我當初換柱情形其實是不一樣的，拜登他是來爭取連任，而且他已經在黨內贏得了黨內地方初選，可是他並沒有經過全國黨代表大會的正式提名，這跟我完全不一樣。」

洪秀柱更還原當初「換柱事件」經過，他指出，自己當初是用拋磚引玉的心態出來參選，呼籲他們趕快下來選，但是因為沒有人選，所以最後自己就出來選，也突破了外界所謂的「防磚條款」，以46%支持度贏得了初選，而且是正式在全國的黨代表大會上獲得提名，「所以這完全是不一樣的」。

洪秀柱說，自己已經經過正式提名後，把很多的工作做得差不多，當然黨內也有聲音，希望她能夠主動退選，但是她覺得總覺得不合乎程序，但偏偏在國民黨總統的選舉提名辦法裡，沒有所謂的「撤銷提名」，所以最後是叫做「廢止提名」。

洪秀柱說，對她個人而言，「我的心態是很健康的，我無所謂，只要國民黨能夠贏，那就是無所謂，但是當然很遺憾的，所以我說拜登的主動退選，對民主黨好像民主黨這次大選不太可能有贏面，但縱然如此，可對民進黨不會造成太大的傷害。」

至於是不是有可能就讓對手川普躺著贏？洪秀柱直言，民主黨能不能在這時選出一個足以勝選的人，恐怕是讓人家會打問號的，「我覺得這個大勢就是這樣，那除非有意外的一個結果出現」。

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