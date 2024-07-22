「10檔科技半導體ETF」愈跌買氣愈旺　建議分批場搶先斬獲多頭

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另野村臺灣新科技50（00935）、富邦科技（0052）也增加數千人，新光台灣半導體30（00904）從7月以來受益人數也異軍突起增加近千人，顯示台股市場中，相關科技、半導體股未來成長趨勢可期。
不過，台股上週遭受川普利空震撼，加權指數及主要科技半導體ETF跌勢加重，若以近一週績效表現，僅00904跌幅7.96%，相對其他科技型、半導體ETF跌幅超過8%以上來看，表現相對抗跌。
財富管理專家指出，台股基本面佳，上半年績優好股受到資金追捧，造成多檔股價衝高，隨著上週台股連番下跌，科技半導體ETF股價遭修正，但如此反而有利於中長期投資人逢低進場撿便宜。
新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，今年來漲多的國內半導體類股，歷經這波急跌後，大盤短線雖震盪，但有加速止穩跡象，未來只要外資期貨空單數量降低，技術面修正壓力減輕，市場投資信心回升後，資金新嬌點仍會鎖定科技半導體族群。
詹佳峯認為，第3季台股行情轉趨震盪，不過輝達8/23公布財報，若財報再報佳音，有助於提振台灣半導體類股續航演出。
新光投信台股投資團隊指出，台股修正後，下波基本面看好族群，預期仍以半導體先進製程、設備相關題材為主，以又科技新品業績題材加持的業績股，包括iPhone手機拉貨啟動、華為首款3折屏手機上市，AI及半導體相關供應鏈業績陸續公布，有助於提振相關電子股業績及股價表現。
新光投信建議，全球AI熱潮助攻下、台積電以技術領先優勢，手握各方先進製程龐大訂單，搭上高速傳輸所需HBM、矽光子等先進技術金礦，所帶領的半導體ETF未來股價表現不會寂寞。
此外，新光投信指出，AI手機看好蘋果下半年iPhone 16新品周期出現，同步引爆AI穿戴裝置及AI PC等邊緣AI業績股將陸續表態，整體半導體產業從2024下半年至2026年成長趨勢不墜，建議投資人不妨趁這波台股加速趕底之際，鎖定科技半導體ETF股價回檔分批佈局。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。