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U17中華女籃76:86不敵克羅埃西亞！第10名創紀錄　總教練這樣說

▲中華女籃今天在9、10名排名賽以76比86不敵克羅埃西亞，收下第10名，總教練許秀勉評價，對球員整體表現相當滿意。（圖／FIBA提供）
▲中華女籃今天在9、10名排名賽以76比86不敵克羅埃西亞，收下第10名，總教練許秀勉評價，對球員整體表現相當滿意。（圖／FIBA提供）

記者吳政紘/綜合報導

U17世界盃排名賽中華女籃，今（22）日在9、10名排名賽以76:86不敵克羅埃西亞，收下第10名，根據《中央社》報導，總教練許秀勉評價，對球員整體表現相當滿意。去年中華隊取得U16亞洲青年女籃錦標賽第4名，拿到今年在墨西哥舉辦的U17世界盃女籃參賽資格，分組賽經歷2連敗後，中華女籃以大比分擊敗埃及，隊史首勝開張，不過16強賽敗給人高馬大的澳洲隊、無緣晉級8強，不過中華女籃在接連擊敗墨西哥、紐西蘭，今天與克羅埃西亞拚第9名，最終以76:86不敵克羅埃西亞，收下第10名。

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中華女籃狀況後勢看漲　面對克羅埃西亞不畏懼

國際籃總U17世界女子青年籃球錦標賽FIBA Under-17 World Championship for Women），是由FIBA所舉行的國際性的17歲以下女子青年籃球錦標賽。首屆賽事於2010年7月舉行，每兩年一屆，中華女籃今年是首度參賽。

此役中華女籃主力選手潘陳家姍無法上陣，中華隊首節度還取得2分領先，而上半場則靠著許語珊10分帶領下緊咬比分，只是下半場，中華女籃外線投籃命中率下降，讓中華隊陷入大比分落後，不過中華女將並未放棄，第4節試圖扭轉戰局，但最後還是以10分差落敗。

此役中華隊表現最亮眼的依舊是後衛彭郁榛，上場36分鐘的她，攻下全隊最高19分，外帶5籃板、9助攻，而「女戰神」林宇涵則進帳16分、6籃板，另外許語珊、張善筑也有雙位數得分的貢獻。

中華隊總教練許秀勉接受訪問時表示，在集訓期間剛好碰上U18亞洲盃女籃賽、世界中學生籃球錦標賽，導致全員到齊僅剩1週時間整合，因此對於這次世界盃以第10名作收很滿意，尤其昨役擊敗紐西蘭，也報了去年U16亞青銅牌戰落敗的一箭之仇。

因為克羅埃西亞身高優勢，中華隊被壓著打，但總教練許秀勉說：「今天就算處於落後，我們也沒有放棄，所有人拚到最後一分一秒，沒有因為有前10名就好，所以我認為孩子整體很努力，只是可惜罰球差了一點。」

▲中華女籃在U17世界盃擊敗強敵紐西蘭，確定寫下隊史最佳成績。（圖／取自FIBA官網）
▲中華女籃在U17世界盃擊敗強敵紐西蘭，確定寫下隊史最佳成績。（圖／取自FIBA官網）

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