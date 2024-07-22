U17中華女籃76:86不敵克羅埃西亞！第10名創紀錄　總教練這樣說

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國際籃總U17世界女子青年籃球錦標賽（FIBA Under-17 World Championship for Women），是由FIBA所舉行的國際性的17歲以下女子青年籃球錦標賽。首屆賽事於2010年7月舉行，每兩年一屆，中華女籃今年是首度參賽。
此役中華女籃主力選手潘陳家姍無法上陣，中華隊首節度還取得2分領先，而上半場則靠著許語珊10分帶領下緊咬比分，只是下半場，中華女籃外線投籃命中率下降，讓中華隊陷入大比分落後，不過中華女將並未放棄，第4節試圖扭轉戰局，但最後還是以10分差落敗。
此役中華隊表現最亮眼的依舊是後衛彭郁榛，上場36分鐘的她，攻下全隊最高19分，外帶5籃板、9助攻，而「女戰神」林宇涵則進帳16分、6籃板，另外許語珊、張善筑也有雙位數得分的貢獻。
中華隊總教練許秀勉接受訪問時表示，在集訓期間剛好碰上U18亞洲盃女籃賽、世界中學生籃球錦標賽，導致全員到齊僅剩1週時間整合，因此對於這次世界盃以第10名作收很滿意，尤其昨役擊敗紐西蘭，也報了去年U16亞青銅牌戰落敗的一箭之仇。
因為克羅埃西亞身高優勢，中華隊被壓著打，但總教練許秀勉說：「今天就算處於落後，我們也沒有放棄，所有人拚到最後一分一秒，沒有因為有前10名就好，所以我認為孩子整體很努力，只是可惜罰球差了一點。」