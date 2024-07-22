圖多／漢光演習首日無劇本登場！空軍各型戰機轉場東部戰力保存
國軍漢光40號實兵演習今（22）日清晨在衡山指揮所下達演習命令後展開，「漢光40號演習」實兵演練首日，空軍各型戰機、運輸機在清晨分別從各基地起飛，快速進行戰備轉場訓練，驗證戰力保存效能。
記者呂炯昌／花蓮報導
清晨時，地勤官兵在跑道上進行跑滑道異物清除，確保戰機任務安全；隨後，任務機飛行員抵達各機堡，在機工長協助下，進行戰機、運輸機飛行前360檢查後依令起飛。
國防部表示，戰力保存是後續戰力發揮之基礎，藉由演習驗證戰機戰備轉場及重要軍品物資前推預置、分區屯儲等後勤支援措施，確保國軍戰力完整與安全。
另外，為結合全民總力動員，厚實作戰韌性，「漢光40號演習」實兵操演首日，國軍第五作戰區今日執行自強演習「車機及物資動員暨軍事軍輸物資接收作業」演練，模擬戰爭發生時，作戰區結合民間資源進行物資動員，迅速將作戰所需的車機及物資完成補充，提升部隊戰力。
本次演習共計動員大貨車、刺鐵絲、發電機等物資，準時至集用場報到，操演單位於車輛及物資報到後，完成點驗、接受與分配作業，不僅驗證軍民合作的運作機制外，更增強作戰區在面對敵軍威脅時的應變能力與作戰效能，以遂行後續任務，發揮國軍物力動員能量，深植後備國防戰力。