2大事件讓台股暴跌逾600點 證交所籲投資人理性面對波動
台北股市今（22）日開低走低，早盤一度跌738點，下殺來到22130點，終場跌612點，收在22256點，跌幅2.6%，成交金額新台幣5500億元，統計台股5天共下殺近2000點，引發投資人不安。證交所表示，主要是受到資安危機及美國總統大選影響市場信心，但證交所強調我國總體經濟層面表現佳，6月份全體上市公司營收年增11.83%，展現我國上市公司營運韌性，會持續關注國際事件，若發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。
記者許家禎／台北報導
證交所指出，美國總統候選人川普的貿易保護主張，微軟資安供應商CrowdStrike於7月18日爆發資安漏洞，全球性電腦系統當機引發市場恐慌情緒導致科技股賣壓，美國四大指數7月19日全數走跌；加上美國總統拜登昨日（7月21日）宣布退出美國總統大選，政經局勢的不確定性亦添資本市場變數。近年臺灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內臺灣發行量加權股價指數多會與全球市場連動。
但觀察台灣國內情勢，證交所表示，國發會景氣燈號4月及5月皆為黃紅燈，臺灣產業景氣持續回溫；各主要預測機構認為2024年國內經濟成長率可望超過3%，顯示我國總體經濟層面表現亦佳。
另觀6月份全體上市公司營收總計3兆3,981億元，較112年同期成長11.83%，另累計營收總計19兆2,097億元，較112年同期成長10.43%，展現我國上市公司營運韌性。證交所將密切注意相關國際事件對台股市場之影響，倘股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。