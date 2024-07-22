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特企／資策會成立FAITH車輛軟體評測單位　打造智慧車輛信賴環境

▲策會成立FAITH未來移動安全信賴評測中心啟動儀式貴賓大合影。（圖／資策會提供）
▲策會成立FAITH未來移動安全信賴評測中心啟動儀式貴賓大合影。（圖／資策會提供）

本報訊

隨著未來移動載具日益高度資訊化、智慧化及連網化，安全性智慧車輛產業發展的重要核心。財團法人資訊工業策進會（資策會）今（22）日成立全台首家「未來移動安全信賴評測中心（Formosa Automobility Intelligence Trustworthy Hub, FAITH）」，電電公會電動車委員會、台灣車聯網協會、台灣先進車用技術發展協會、台灣電動車產業聯盟等超過40家產學界專家等到場支持，未來將提供全方位車輛智慧軟體安全評測，建立完善智慧車輛的生態系統，促進國內產業發展並與國際標準接軌。

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資策會卓政宏執行長表示，AI、感測及智慧化資通訊技術大幅應用於移動載具，除了需要通過國際車規驗證之外，國內亦亟需適地化評測得以把關，協助評估與確認移動產品的可靠度及安全。為此，由資策會軟體技術研究院（軟體院）整合多年的資通訊技術，包括Formosa台灣街景深度學習資料庫、全球第一套5G衛星專網系統與防救災體系之韌性網路系統，以及符合國際標準的資安評估機制等多面向的技術為基礎，成立「FAITH未來移動安全信賴評測中心」。希望通過獨立的第三方機構，建立「AI感知」、「韌性通訊」和「資訊安全」所需的評測機制和情境，作為發展未來移動安全信賴環境的重要依據，從而填補產業標準規範、資安服務需求及技術諮詢不足等痛點。

資策會軟體院院長蒙以亨也進一步指出，FAITH以車輛AI辨識效能的可靠度評測、數據外洩風險與韌性通訊機制評估、資訊安全及威脅抵抗能力評估為三大指標，適用對象涵蓋整個產業鏈，包括晶片、模組、系統到一階供應商（Tier 1）及車廠等。有助於未來移動AI感知能力發展，降低車聯網、無人機聯網的安全隱憂，有效應對國際資安威脅，幫助台灣智慧車輛產業邁向新藍海。

FAITH在AI感知評測服務中，可提供超過10萬公里涵蓋全台各層級道路、100種以上真實駕駛情境、多模態感測資料（影像、光達、熱成像、4D雷達），以及可建構數位雙生、降低實車驗證成本的技術能量。韌性通訊方面，模擬各種駕駛情境下進行通訊功能及QoS評測與分析，提供業者網路優化與韌性強化之建議。此外，透過便攜式5G專網系統分析車聯網封包，除協定層（Protocol）分析、互通性（IOT）測試，亦包含封包流向，以確保數據安全，降低通訊安全重大之隱憂與疑慮。資訊安全方面，參照國

際資安框架與規範、發展資安評估機制與自動化資安檢測工具，以評估車載系統資安風險。通過FAITH所提供的三大評測服務，可提昇智慧車輛在真實複雜環境中的運行安全(Safety & Security)，並與國際標準同步接軌國際生態系。

FAITH成為台灣第一個車輛軟體評測單位，建立具備高標準評測能力之環境，並制定與國際接軌之標準流程規範，確保測試結果的精確性。未來將藉由不斷優化和完善評測標準流程，擴大測試範圍和能力，協助產業持續保持技術領先地位，作為車輛軟體評測中心樹立標竿，影響台灣相關業者共同帶動產業鏈價值的提升，實現產品全球化之發展。

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