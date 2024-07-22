特企／資策會成立FAITH車輛軟體評測單位　打造智慧車輛信賴環境

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資策會軟體院院長蒙以亨也進一步指出，FAITH以車輛AI辨識效能的可靠度評測、數據外洩風險與韌性通訊機制評估、資訊安全及威脅抵抗能力評估為三大指標，適用對象涵蓋整個產業鏈，包括晶片、模組、系統到一階供應商（Tier 1）及車廠等。有助於未來移動AI感知能力發展，降低車聯網、無人機聯網的安全隱憂，有效應對國際資安威脅，幫助台灣智慧車輛產業邁向新藍海。
FAITH在AI感知評測服務中，可提供超過10萬公里涵蓋全台各層級道路、100種以上真實駕駛情境、多模態感測資料（影像、光達、熱成像、4D雷達），以及可建構數位雙生、降低實車驗證成本的技術能量。韌性通訊方面，模擬各種駕駛情境下進行通訊功能及QoS評測與分析，提供業者網路優化與韌性強化之建議。此外，透過便攜式5G專網系統分析車聯網封包，除協定層（Protocol）分析、互通性（IOT）測試，亦包含封包流向，以確保數據安全，降低通訊安全重大之隱憂與疑慮。資訊安全方面，參照國
際資安框架與規範、發展資安評估機制與自動化資安檢測工具，以評估車載系統資安風險。通過FAITH所提供的三大評測服務，可提昇智慧車輛在真實複雜環境中的運行安全(Safety & Security)，並與國際標準同步接軌國際生態系。
FAITH成為台灣第一個車輛軟體評測單位，建立具備高標準評測能力之環境，並制定與國際接軌之標準流程規範，確保測試結果的精確性。未來將藉由不斷優化和完善評測標準流程，擴大測試範圍和能力，協助產業持續保持技術領先地位，作為車輛軟體評測中心樹立標竿，影響台灣相關業者共同帶動產業鏈價值的提升，實現產品全球化之發展。