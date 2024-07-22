王建民全盛時期有多厲害？雅典奧運狂飆159公里　日本隊難以突破

我是廣告 請繼續往下閱讀
2000年5月，紐約洋基隊與王建民簽下一紙約201萬美元的小聯盟合約，王建民以交換學生的身份，前往洋基隊的小聯盟系統出賽，也是第三位來自台灣的 MLB球員。王建民第一次成名是在1997年世界青年錦標賽上，他幫助中華隊獲得銀牌，洋基隊也因此對他印象深刻。
王建民來自台南，生於台南縣關廟鄉新埔村（現台南市關廟區新埔里），求學階段就讀崇學國小，從小就當選國手出國比賽。升上建興國中後，在教練張錫杰調教下奠定了深厚的根基，並在高中就讀青棒強權中華中學，並一路進入台北體院。
王建民最快球速可以來到159公里，是他在小聯盟2A時期的成績，而他也打過雅典奧運、世界棒球經典賽等多項戰役，堪稱是台灣投手的「天花板」。尤其2004年雅典奧運，王建民可標出159公里速球，當時他表現很好，還壓制日本隊，直到被高橋由伸轟出2分砲。
王建民全盛時期身手有多強？不但鈴木一朗打到他的球直接「定竿」，而他形容像是打到「保齡球」一般，王建民的洋基隊打線更是豪華，又被稱為「鑽石打線」、「早餐店打線」，連早餐店的阿姨都會背。
此外，不管是半夜晚上，還是清晨6點，全家一起來看王建民的直播大聯盟賽事，也不輸給現在大谷翔平風潮，尤其王建民待在「邪惡帝國」紐約洋基隊，壓力可想而知。
2009年12月13日洋基隊決定不換約（Non-tender），使王建民提前成為無約在身的自由球員，雖然後續洋基提出先以小聯盟約續約，待養傷完成接受測試，完成測試回到大聯盟再簽大聯盟合約，但王建民與經紀人Alan Nero已決定到自由市場上探詢更合適的合約。2010年2月16日王建民確定跟華盛頓國民隊簽下一年200萬美金、激勵獎金300萬美金最高約500萬美金合約，並且於台灣時間2月20日開記者會正式加盟國民隊。
王建民在國民隊幾乎吃足苦頭，尤其他的復健很辛苦，但他持續復健，在經過500多天的復健後，2011年06月24日開始在小聯盟1A進行數場復健賽，讓國民隊評估是否可重返大聯盟比賽。
結果，同年07月25日國民隊宣佈王建民將重返大聯盟，並在台灣時間07月30日先發出戰大都會隊，雖然復出首戰即承擔敗投，第二次先發出戰勇士隊，仍未嘗勝績，但08月10日第三次先發出戰小熊隊，主投六局、無失分，終拿下本季第1場勝投。
王建民在復出後的不錯表現，也使國民隊決定再與其續約一年。然而2012年由於王建民表現不如預期，且多次受傷進入傷兵名單，國民隊因而決定不再續約，王建民再度成為自由球員。
在2013年的第三屆經典賽中，王建民合計投出12局無失分的佳績，優異的表現獲得美日多支球團的注意，但最後王建民仍選擇與個人投出生涯高峰的洋基隊簽下帶逃脫條款的小聯盟合約，重回熟悉的環境。
然而，洋基隊在開季後，始終未將王建民升上大聯盟，因而決定於6月初終於決定行使逃脫權，轉投同屬美東球隊的多倫多藍鳥隊，本季於藍鳥隊升上大聯盟有過6場先發出賽。
2014年先後與辛辛那提紅人隊、芝加哥白襪隊簽下小聯盟合約，但未獲得大聯盟出賽機會，球季末再與亞特蘭大勇士隊簽下小聯盟約，並獲得2015年春訓邀請。06月19日遭到勇士釋出，為旅美15年生涯首次遭到解約，一週後加入獨立聯盟南馬里蘭藍蟹隊延續旅美生涯。王建民轉戰獨立聯盟後，先發的三場比賽皆拿下勝投，防禦率僅2.49，因此七月與西雅圖水手隊簽下小聯盟合約再度重回大聯盟體系。
2016年8月30日，身披皇家戰袍的王建民最後一次亮相於大聯盟，對手就是他最熟悉的紐約洋基，主投2局沒有丟掉分數。王建民的復出也讓許多洋基球迷感到惋惜，畢竟曾經是洋基隊上不可或缺的王牌之一，卻在生涯後半段受到各種傷痛困擾，在小聯盟與大聯盟之間載浮載沉，但王建民在場上的投球英姿，相信許多球迷仍深深記得。
王建民不以三振和速球為主要武器，主要透過伸卡球讓打者容易擊出滾地球來製造出局數，不僅可以節省用球數，也能拉長投球局數，被稱為「滾地球大師」，他跟響尾蛇隊Brandon Webb都是一樣的投球，主要讓對手打不好，擊出不營養飛球出局。2006年王建民伸卡球使用率高達75.5%，滾地球率62.8%，和當時同為伸卡球大師的「大夫」哈勒戴（Roy Halladay）的57.5%，整整多出5.3個百分比，可以證明王建民不靠三振和球速也能在競爭激烈的大聯盟立足，並且成為台灣最偉大的投手之一。
洋基隊「早餐店」打線：
1 棒 Johnny Damon
2棒 Derek Jeter
3棒 Bobby Abreu
4棒 Alex Rodriguez
5棒 松井秀喜
6棒 Jorge Posada
7棒 Jason Giambi
8棒 Robinson Cano
9棒 Melky Cabrera
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。