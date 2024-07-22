最香音樂祭！打狗祭預售優惠開賣 首波「金聲加持」卡司公開
南臺灣入秋最香也最歡樂的音樂祭、TTXC 2024 Takao Rock打狗祭將於10月11至13日舉辦，今（22）中午12時起各種預售票正式開賣。主辦單位高雄流行音樂中心公布首波「金聲加持」卡司，包括HUSH、巴奈 Panai、持修、萬芳 Wan Fang與戴佩妮 Penny Tai，五位曲風各具特色的創作型歌手都將登上打狗祭舞台。
記者陳美嘉／高雄報導
高流董事長、高市文化局局長王文翠表示，今年TTXC以「生成 Generative」、「人工智慧AI」、「人類Mankind」、「進化Evolution」四個面向組合而成遊戲的縮寫（G.A.M.E.）為主題，整合亞洲最大XR影展XR Dreamland、高雄電影節與Takao Rock打狗祭，透過橫跨影視音產業與科技藝術的交互運用，期待展示文化科技創造的精彩未來。
高流執行長丁度嵐指出，打狗祭是高流自辦的音樂祭活動，以各具特色的外星小怪獸為主視覺設計。而今年首波卡司5位創作歌手都在各自的音樂路上展現獨特的生命姿態，寫出自己唱出自己的所思所感，是今年打狗祭特別關注並與歌迷分享的音樂面向。
高流表示，今年打狗祭除了原有的海風、海音、珊瑚、大庫及小庫五大主題舞台，特別在音浪塔大廳增設海膽舞台，加上預計與常駐店家共同加開三座合作舞台，今年總舞台數將達九座，預估會有多達63組的國內外藝人、樂團、DJ參與演出，其中屬室內空間舞台數達三分之二，提供歌迷，朋友更多舒適的觀賞空間，也讓打狗祭成為更名符其實「全台最香」的音樂祭。
高流指出，今年打狗祭在活動日期公告後，早鳥票提前於7月8日開賣，不到10分鐘即已完售。今中午12時開賣包括前夜祭、單日、雙日等預售票種。建議歌迷朋友要把握時間提早預購享票價優惠。此外除今天首波「金聲加持」卡司，後續還會公布更多波精采卡司，敬請隨時關注打狗祭官網及臉書、IG社群公告。