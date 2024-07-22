不斷更新／凱米颱風來襲！大稻埕煙火停放　全台活動異動一次看

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北部
凱米來襲！7月24日「大稻埕煙火」施放取消 明起活動暫停
台北市觀傳局稍早也宣布，「2024大稻埕夏日節」現場活動將自23日起全面暫停，並同步啟動舞台帳篷硬體、燈飾、煙火平台船等設施撤離作業。原定24日晚間300秒主題煙火秀也確定取消。
凱米颱風來搗亂！漫博公布「停班停課」應變措施
凱米颱風預計在週三至週四（7/24至7/25）對台灣影響最劇烈，對7月25日開展的「漫畫博覽會」也可能造成影響，對此，漫博官方也公布颱風影響應變措施公告，提到活動期間，如台北市政府宣布停班或停課，則活動取消一天，隔日起展覽時間調整為早上10點至晚上7點。
東部
凱米颱風逼近中！龜山島23日起封島4天
東北角風管處指出，受到凱米颱風及外圍環流影響，龜山島東北部海面風力逐漸增強，浪高將增至2米以上巨浪、猛浪，平均風力達六級以上，龜山島基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，從「7月23日起至26日止，一連封島4天」。
凱米颱風影響！台東熱氣球嘉年華7/24起暫停3天
正在舉辦的台東熱氣球嘉年華，稍早也宣布7月24日至26日的活動取消，而原訂25日舉辦的鹿野高台光雕音樂會，改期至8月2日舉行，台東鐵花燈之祭活動也從24日起暫停3天，提醒有規劃前往的民眾不要撲空了。
若是已網路預約熱氣球飛行的民眾，受影響6個場次的訂單（7/24、7/25及7/26之上下午場）將主動進行全額退費，約需10至14個工作天，並將發送簡訊通知。
太平山國家森林遊樂區自然步道暫停開放
林業署宜蘭分署公告，因應颱風「凱米」越來越接近台灣，將在明天起，暫停開放太平山國家森林遊樂區的自然步道，包括區內8條自然步道，鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道，同步封閉。
林業署宜蘭分署提醒，遊客須在明（23）日下午2點前離開，當天不提供住宿，至於實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。
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