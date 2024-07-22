Coser扮《鬼滅之刃》禰豆子遭轟出動漫展！陸保全怒吼：這是中國
中國大陸針對日本動漫的規範似乎越來越嚴謹！近期在山東濟南地一場動漫展，有一位女Coser扮演成當紅動漫《鬼滅之刃》的女主角禰豆子，卻因為角色身穿的是日式和服，遭到現場保全大叔阻擋不給入場，後者更一度激動怒吼：「這是中國！我們這就不允許穿和服」。
記者潘毅／綜合報導
中國大陸去年擬定《治安管理處罰法》法規草案，要民眾在公共場合不能穿「傷害中華民族感情的服飾」，當時就有一票動漫迷認為，Cosplay文化在中國發展將大大受限，沒想到預感在近期成真了。
7月20日，山東濟南舉辦了一場動漫展，吸引了眾多動漫迷精心裝扮成動漫角色參與，其中有位女子和男性友人扮演成《鬼滅之刃》的竈門禰豆子和「岩柱」悲鳴嶼行冥，卻因身穿日本風的和服，遭被現場保全禁止入場。
女Coser被禁止入場後，情緒激動地要求與主辦方直接溝通，但保全仍堅持不給入場，雙方持續爭吵，保全更一度情緒激動嗆聲「這裡是中國，我們這就不允許穿和服！」最終保全還透過對講機叫人支援，要將女Coser「扔出去」。
這段影片在網路上瘋傳後，引發中國網友兩極反應，有一票愛國的陸網友支持保全，「保安威武」、「給保安大叔點讚，年輕人愛國心都喪失了」；但有另一派年輕網友狂酸，「漫展不就是日本流行過來的嗎？」、「支持在中國的日本漫展不允許Cos日本角色」、「Cosplay就是日本傳來的，漫展也是，要不整個展直接撤了吧」。