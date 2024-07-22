第64屆全國科展開幕　黃偉哲期勉台南隊再創佳績

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市長黃偉哲表示，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳先生、AMD董事長蘇姿丰女士都來自台南，是台南也是台灣的驕傲，相信參展的同學未來都是台灣的科技之星，也期待優秀的科技人才就從科展中誕生，進而在全世界的科學競賽中發光發熱。
教育局自（112）年7月即開始籌備全國科展，總計召集27所學校、超過1,000名工作伙伴投入，希望讓來自全國各地參賽學生、指導老師、縣市隊職員等感受到台南的用心。今日開幕特別表揚全國各縣市38位優良的指導教師，感謝他們在科展長期不間斷的奉獻，期盼未來有更多指導教師接棒投入，帶動科學教育薪火相傳。
教育局指出，今年是台南400，也是數學家布里格斯（Henry Briggs）出版《對數算術》的400週年，該書出版後讓以10為底的對數（log）表更加廣泛應用，成為天文、航海、工程數學的重要工具。為了向此偉大的數學家致敬，大會在入口意象以「大航海時代」進行設計，並且開幕表演以「時空旅人」引領觀眾進入古都台南，轉換到現代的科技之都，最後穿梭到科幻的未來世界。
7月22日到28日期間除辦理科學展覽競賽之外，也規劃「科學博覽會」、「大師有約」、「科學之旅」、「科學指導教師工作坊」以及「科展之夜」等精采活動，期盼各縣市師生能夠享受科展樂趣，品味台南的精彩。