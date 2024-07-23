凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

凱米颱風襲台！吳德榮：挾「致災性」強風豪雨　環流幾乎籠罩全台

▲吳德榮指出，凱米颱風在最接近台灣時，將挾「致災性」強風豪雨侵襲，明日至週四各地應加強防颱準備。（圖／取自中央氣象署）
▲吳德榮指出，凱米颱風在最接近台灣時，將挾「致災性」強風豪雨侵襲，明日至週四各地應加強防颱準備。（圖／取自中央氣象署）

記者賴禹妡／綜合報導

第3號中颱凱米即將襲台，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，凱米颱風在最接近台灣時，將挾「致災性」強風豪雨侵襲，明（24）日至週四各地應加強防颱準備，天氣也因雨轉涼，北部、東北部的雨勢愈晚愈明顯。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據颱風最新「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱凱米今、明兩日沿台灣東方海面北上，再轉向西北，路徑略往南修，週四自東北部進入陸地，環流幾乎籠罩全台。尤其凱米颱風在最接近台灣時，強度正值巔峰，挾「致災性」強風豪雨侵襲，決不可小覷。

▲中颱凱米颱風動態。（圖／取自中央氣象署）
▲中颱凱米今、明兩日沿台灣東方海面北上，再轉向西北，路徑略往南修，週四自東北部進入陸地，環流幾乎籠罩全台。（圖／取自中央氣象署）
吳德榮表示，根據最新歐洲模式(ECMWF)50次系集模擬圖顯示，凱米颱風未來路徑的「不確定性」已較收歛，若是偏在系集平均的左側則登陸點將再往南修，反之則仍有西北颱的機率，無論如何變化、威脅都很大，應繼續觀察。

那麼今日各地天氣如何呢？吳德榮透露，昨日颱風外圍沉降，為新北三峽區帶來40.4度的極端高溫，截至今晨4時54分，各地區平地最低氣溫約落在23至26度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日颱風逐漸接近，北部及東半部轉有局部短暫陣雨，北部、東北部雨勢愈晚愈明顯。

▲中央氣象署發布「大雨特報」，提醒民眾對流導致的降雨可能一路延續至晚上。（圖／NOWnews資料照）
▲今日颱風逐漸接近，北部及東半部轉有局部短暫陣雨，北部、東北部雨勢愈晚愈明顯。（圖／NOWnews資料照）
中南部仍有午後對流，有局部「大雷雨」發生的機率，吳德榮提醒民眾應注意。今日氣溫僅小幅下降，仍偏熱；各地區氣溫為北部25至34度，中部25至37度，南部25至38度，東部23至36度。

至於明日天氣，吳德榮根據最新模式模擬指出，明日及週四（24、25日）受颱風環流影響，各地應慎防「致災性」強風豪雨，加強防颱準備，天氣也因雨轉涼。週五至週日颱風漸行漸遠，氣溫雖回升，但大氣不穩定，仍有強對流發展，尤其中南部應續防豪雨發生。下週一（29日）天氣轉晴朗炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地。

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