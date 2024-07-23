凱米颱風襲台！吳德榮：挾「致災性」強風豪雨　環流幾乎籠罩全台

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吳德榮表示，根據最新歐洲模式(ECMWF)50次系集模擬圖顯示，凱米颱風未來路徑的「不確定性」已較收歛，若是偏在系集平均的左側則登陸點將再往南修，反之則仍有西北颱的機率，無論如何變化、威脅都很大，應繼續觀察。
那麼今日各地天氣如何呢？吳德榮透露，昨日颱風外圍沉降，為新北三峽區帶來40.4度的極端高溫，截至今晨4時54分，各地區平地最低氣溫約落在23至26度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日颱風逐漸接近，北部及東半部轉有局部短暫陣雨，北部、東北部雨勢愈晚愈明顯。
中南部仍有午後對流，有局部「大雷雨」發生的機率，吳德榮提醒民眾應注意。今日氣溫僅小幅下降，仍偏熱；各地區氣溫為北部25至34度，中部25至37度，南部25至38度，東部23至36度。
至於明日天氣，吳德榮根據最新模式模擬指出，明日及週四（24、25日）受颱風環流影響，各地應慎防「致災性」強風豪雨，加強防颱準備，天氣也因雨轉涼。週五至週日颱風漸行漸遠，氣溫雖回升，但大氣不穩定，仍有強對流發展，尤其中南部應續防豪雨發生。下週一（29日）天氣轉晴朗炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地。