凱米颱風發布海警！「停班停課粉專」發文引熱議 一票人傻眼吐槽
中颱凱米正在逼近台灣，今（23）日晚間北部、東部就會感受到風雨影響，而昨晚中央氣象署於11時30分發佈「海上警報」，臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」深夜宣布23日全國照常上班上課，短時間內就引來超過4000人按讚，還有人按哭臉表情，引來不少網友吐槽：「24號才暴風圈觸地，那些給哭臉的是在哈囉！」
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」昨晚深夜發文，表示凱米颱風即將來襲，23日全國照常上班、照常上課，若有任何變化會於粉專盡速更新。貼文一出，短時間就有超過4000人前來按讚，其中還有不少人按下哭臉。
對此，不少網友直言，「24號才暴風圈觸地，那些給哭臉的是在哈囉」、「颱風不要進來，風調雨順」、「愛放又要怪政府不放的自己請假不就好了」、「以我的工作性質來說，颱風天並不是好事，哭哭」。
📍凱米颱風風雨影響
針對凱米颱風影響，中央氣象署技正謝佩芸指出，今（23）日上半天各地風雨都還不明顯，到了下半天起，迎風面的北北基、宜花風雨漸漸明顯，越晚越大。
週三、週四（7/24、7/25）全台風雨最明顯，尤其在北台灣、西半部、宜蘭、北花蓮、馬祖會是凱米颱風主要的降雨熱區，容易有大雨、豪雨發生，西半部山區更要小心有大豪雨等級的強降雨出現。
中南部地區雖然在颱風直接影響期間，風雨不會比北台灣大，但週五（7/26）颱風漸漸遠離後，逆時鐘旋轉的氣流將導入「西南風」，身為迎風面的中南部地區全天不定時有短暫陣雨或雷雨，甚至是較大雨勢，降雨可能會一路持續到週末。