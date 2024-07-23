凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

凱米颱風加速北上！擴大暴風圈「24hr後觸陸」　宜蘭登陸機率最高

▲凱米颱風已經加速北上接近台灣，預計24小時後暴風圈就會觸陸，目前以登陸宜蘭的機會最高。（圖／取自中央氣象署）
▲凱米颱風已經加速北上接近台灣，預計24小時後暴風圈就會觸陸，目前以登陸宜蘭的機會最高。（圖／取自中央氣象署）

記者賴禹妡／綜合報導

中颱凱米正在持續接近台灣，臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（23）日透露，凱米颱風已經加速北上，預計24小時後暴風圈就會觸陸，今日中午就會針對東半部發布陸上颱風警報，目前以登陸宜蘭的機會最高。

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臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」今日發文指出，表示凱米颱風已經加速北上，不僅強度增強，暴風圈也持續擴大，暴風圈預計在24小時後就會開始進入台灣本島陸地，而北部、東半部地區，大約今晚傍晚就會感受到天氣不同。

▲中颱凱米颱風動態（圖／翻攝NCDR）
▲凱米颱風已經加速北上，不僅強度增強，暴風圈也持續擴大，暴風圈預計在24小時後就會開始進入台灣本島陸地。（圖／翻攝自NCDR）
「天氣風險 WeatherRisk」表示，氣象署目前已發布海上颱風警報，預計今日中午就會針對東半部發布陸上颱風警報，但全台各地在今天下半天都有機會陸續列入陸上警戒的範圍。而颱風最新預測路徑又稍往南修正，目前以登陸宜蘭的機會最高，但仍存在誤差範圍。

「天氣風險 WeatherRisk」也提醒，台灣明後兩日受到颱風暴風圈壟罩北臺灣影響，各地風雨有感，尤其北部、東北及各山區都有強風豪雨，影響熱區的宜花、北部、中部、中南部山區，務必要做好防颱準備。

📍凱米颱風路徑

針對颱風路徑，中央氣象署技正謝佩芸表示，凱米颱風今日上半天會先朝北移動到台灣東南部海面，明天下半天至週三（7/24），受太平洋高壓導引，將朝西北轉向、加速靠近台灣。

週三、週四凱米颱風最接近台灣，颱風中心將有兩種可能，一種是「登陸宜蘭、穿過大台北、並從新北沿海離開」，另一種是「貼著北台灣海岸線通過」，兩種路徑皆會對北台灣、西半部、宜蘭、北花蓮、馬祖造成威脅，凱米預估週五開始遠離台灣。

▲中颱凱米颱風動態。（圖／取自中央氣象署）
▲凱米颱風今日上半天會先朝北移動到台灣東南部海面，明天下半天至週三受太平洋高壓導引，將朝西北轉向、加速靠近台灣。（圖／取自中央氣象署）

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