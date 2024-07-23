凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

颱風假放2天？凱米最快明晨觸陸　北北基桃「暴風圈籠罩機率」99%

▲凱米颱風陸上警報預估今（23）日11時30分發布，凱米暴風圈最快會在明（24）日清晨接觸台灣東半部陸地。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風陸上警報預估今（23）日11時30分發布，凱米暴風圈最快會在明（24）日清晨接觸台灣東半部陸地。（圖／中央氣象署）

記者張志浩／綜合報導

「凱米」颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）持續增強朝台灣逼近，中央氣象署目前已發布「海上警報」，陸上警報預估今（23）日11時30分發布，氣象署預報員劉沛騰表示，凱米暴風圈最快會在明（24）日清晨接觸台灣東半部陸地，且這期間還會持續增強長胖，暴風半徑可達250公里，目前台中以北、花蓮等縣市暴風圈籠罩機率都達到90％以上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據氣象署最新預測凱米颱風「暴風圈侵襲機率」，台北、新北、基隆、桃園、宜蘭都來到99％，其次為新竹97%、花蓮97%、連江96%、苗栗95%、台中89％，基本上整個北台灣都確定將被暴風圈籠罩，嘉義以南都高達60%以上。

▲凱米颱風持續逼近，目前台中以北、花蓮等縣市暴風圈籠罩機率都達到90％以上。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風持續逼近，目前台中以北、花蓮等縣市暴風圈籠罩機率都達到90％以上。（圖／中央氣象署）
劉沛騰指出，氣象署預估今天11時30分發布陸上警報，這意味著18小時後凱米暴風圈有機會觸陸，推算時間後大約就是明天清晨，而颱風中心則有可能在明天深夜登陸宜蘭，隨後穿過大台北，再從新北沿海出海；凱米颱風還有侵襲台灣時可能是「中颱上限」等級，對台灣威脅相當大。

針對颱風假，劉沛騰說明，當然暴風圈有涵蓋到的縣市都有機會，週三、週四（7/24、7/25）是凱米颱風影響台灣最劇烈的時間點，不過是否停班停課仍要視地方政府決定；今日上半天各地風雨都還不明顯，到了下半天起，迎風面的北北基、宜花風雨漸漸明顯，越晚越大。週三、週四全台風雨最明顯，各縣市都有豪雨發生的機率，尤其西半部山區、宜蘭台東山區要小心「超大豪雨」等級的強降雨出現。

▲凱米颱風將替西半部山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風將替西半部山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）

更多「凱米颱風最新動態」相關新聞。

不斷更新／凱米颱風發海警！最新路徑、影響出爐　最快週三登陸

凱米颱風「發布海上警報」！路徑加速轉彎　最快週三深夜登陸台灣

凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

凱米颱風「風雨最強時間」出爐！暴風圈250公里　籠罩台北至台南

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生