颱風假放2天？凱米最快明晨觸陸 北北基桃「暴風圈籠罩機率」99%
「凱米」颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）持續增強朝台灣逼近，中央氣象署目前已發布「海上警報」，陸上警報預估今（23）日11時30分發布，氣象署預報員劉沛騰表示，凱米暴風圈最快會在明（24）日清晨接觸台灣東半部陸地，且這期間還會持續增強長胖，暴風半徑可達250公里，目前台中以北、花蓮等縣市暴風圈籠罩機率都達到90％以上。
記者張志浩／綜合報導
根據氣象署最新預測凱米颱風「暴風圈侵襲機率」，台北、新北、基隆、桃園、宜蘭都來到99％，其次為新竹97%、花蓮97%、連江96%、苗栗95%、台中89％，基本上整個北台灣都確定將被暴風圈籠罩，嘉義以南都高達60%以上。
劉沛騰指出，氣象署預估今天11時30分發布陸上警報，這意味著18小時後凱米暴風圈有機會觸陸，推算時間後大約就是明天清晨，而颱風中心則有可能在明天深夜登陸宜蘭，隨後穿過大台北，再從新北沿海出海；凱米颱風還有侵襲台灣時可能是「中颱上限」等級，對台灣威脅相當大。
針對颱風假，劉沛騰說明，當然暴風圈有涵蓋到的縣市都有機會，週三、週四（7/24、7/25）是凱米颱風影響台灣最劇烈的時間點，不過是否停班停課仍要視地方政府決定；今日上半天各地風雨都還不明顯，到了下半天起，迎風面的北北基、宜花風雨漸漸明顯，越晚越大。週三、週四全台風雨最明顯，各縣市都有豪雨發生的機率，尤其西半部山區、宜蘭台東山區要小心「超大豪雨」等級的強降雨出現。