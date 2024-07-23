凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

7-11厚乳拿鐵買一送一「可寄杯」！今起防颱先囤　全家冰淇淋半價

▲7-11即起LINE禮物的隱藏優惠，厚乳拿鐵買一送一補貨，可送禮也可以自用，存在APP內寄杯慢慢喝。（圖／7-11提供）
▲7-11即起LINE禮物的隱藏優惠，厚乳拿鐵買一送一補貨，可送禮也可以自用，存在APP內寄杯慢慢喝。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（23）日凱米颱風來勢洶洶，迎接暴風雨來襲前別忘先做防颱準備！7-11即起LINE禮物的隱藏優惠，厚乳拿鐵買一送一又來了，可送禮也可以自用，存在APP內寄杯慢慢喝 ；全家本週優惠趣則是包括乳酸多柚霜淇淋、紅心芭樂汁、口香糖買一送一快搶。

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🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。

◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折，原價65元、特價33元🔎點此購買

活動期間購買／贈送商品，且在2024年9月15日 23:59以前於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。

▲7-11指定平台購買厚乳拿鐵有隱藏版買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
▲7-11指定平台購買厚乳拿鐵有隱藏版買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即日起至7月23日
CITY PEARL珍珠任選2杯99元（不含楊枝甘露冰沙），以下舉例換算：
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾，6.6折（原價75元、特價50元）
◾特大杯珍珠奶茶，8.3折（原價60元、特價50元）

▲7-11 CITY PEARL飲品任選2杯99元，不含楊枝甘露冰沙。（圖／7-11提供）
▲7-11 CITY PEARL飲品任選2杯99元，不含楊枝甘露冰沙。（圖／7-11提供）
📍APP｜即日起至7月23日
◾特大杯美式21杯777元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾特大杯拿鐵16杯777元，6.9折（原價70元、49元）
◾大杯精品馥芮白10杯777元，6.5折（120元、特價78元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶20杯777元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾香橙果纖系列任7杯400元，6.7折（原價85元、特價57元）

▲「OPENPOINT行動隨時取」推出夏天就是要CITY！盛夏LUCKY 777活動。（圖／7-11提供）
▲「OPENPOINT行動隨時取」推出夏天就是要CITY！盛夏LUCKY 777活動。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍優惠趣｜7月22日至7月26日
◾百吉乳酸多柚雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾鮮摘果園紅心芭樂汁買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾潔淨無糖口香糖青檸薄荷口味買1送1，5折（原價23元、特價12元）

▲全家百吉乳酸多柚雪糕買1送1。（圖／全家提供）
▲全家百吉乳酸多柚雪糕買1送1。（圖／全家提供）
▲全家鮮摘果園紅心芭樂汁買1送1。（圖／全家提供）
▲全家鮮摘果園紅心芭樂汁買1送1。（圖／全家提供）
▲潔淨無糖口香糖青檸薄荷口味買1送1。（圖／全家提供）
▲潔淨無糖口香糖青檸薄荷口味買1送1。（圖／全家提供）

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