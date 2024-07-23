7-11厚乳拿鐵買一送一「可寄杯」！今起防颱先囤　全家冰淇淋半價

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Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折，原價65元、特價33元🔎點此購買
活動期間購買／贈送商品，且在2024年9月15日 23:59以前於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即日起至7月23日
CITY PEARL珍珠任選2杯99元（不含楊枝甘露冰沙），以下舉例換算：
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾，6.6折（原價75元、特價50元）
◾特大杯珍珠奶茶，8.3折（原價60元、特價50元）
📍APP｜即日起至7月23日
◾特大杯美式21杯777元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾特大杯拿鐵16杯777元，6.9折（原價70元、49元）
◾大杯精品馥芮白10杯777元，6.5折（120元、特價78元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶20杯777元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾香橙果纖系列任7杯400元，6.7折（原價85元、特價57元）
🟡全家便利商店
📍優惠趣｜7月22日至7月26日
◾百吉乳酸多柚雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾鮮摘果園紅心芭樂汁買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾潔淨無糖口香糖青檸薄荷口味買1送1，5折（原價23元、特價12元）