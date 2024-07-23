幼園狼師性侵案！園長遭教育局解職不甘心 控告股東想爭回幼兒園
台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛男，去年被查出涉嫌性侵、猥褻20多名女童，還私藏600多部偷拍性影像，由於毛男遭起訴收押，其母洪女也遭教育局停職，幼兒園後續由另名大股東回台接手經營，洪女則提告代理園長職務的大股東侵占大小章、強制等罪，台北地檢署查明原委後，處分大股東不起訴。
記者孫唯容/綜合報導
毛男被踢爆以說故事為由，對多名女童伸出狼爪，將其抱上大腿，有孩子曾和母親表示提起「老師曾伸手進褲子」，台北地檢署在2023年8月10公告起訴。北院訊問後，認定毛男涉犯強制性交、加重強制猥褻等多罪，去年8月16日首度命毛男羈押禁見，同年11月16日、今年1月16日、3月16日、5月16日，也都因為羈押期滿且有羈押禁見的必要，而裁定延長羈押禁見兩個月。
在毛男遭起訴當天，台北市教育局獲報後，解除疑似包庇毛男的洪女職務，並通知幼兒園另名大股東接管幼兒園，大股東從加拿大趕回台灣，與官方、家長開了會才知道毛男犯行，從2023年9月起擔任代理園長。
期間洪女疑似不願意放棄幼兒園，在2023年9月27日試圖闖入幼兒園時，後續控告大股東侵占大小章、妨害自由強制等罪。檢察官調查大股東取得代理園長的過程後，認為大股東是接到教育局通知，為了維持幼兒園營運及其他幼兒安全，所以做了相關處置，並無強占幼兒園大小章或強制的非法意圖，以不起訴處分。
※【NOWnews 今日新聞
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