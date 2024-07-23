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李晧禎無緣明星賽！她PO沒表情、折爛票根照片　粉絲心疼破表

▲李晧禎沒被排入明星賽班表，事後分享毫無表情、觀賽票根的照片，讓粉絲感到不捨。（圖／李晧禎IG）
▲李晧禎沒被排入明星賽班表，事後分享毫無表情、觀賽票根的照片，讓粉絲感到不捨。（圖／李晧禎IG）

記者楊穎軒／綜合報導

2024中職全明星賽20、21日在台北大巨蛋精彩落幕，不過相關話題持續引發討論，不同於同鄉的李雅英、南珉貞，富邦「Fubon Angels」南韓啦啦隊女神李晧禎沒被安排於明星賽登台，她只好自己買票進場幫隊友應援，昨（22）日深夜，李晧禎在粉專分享多張「觀賽」的照片，還有折損的票根，讓粉絲相當心疼。

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李晧禎在IG上傳觀賞明星賽的相片，她和UniGirls的趙娟週合影，也有從觀眾席拍下場內Fubon Angels隊友向她招手的視角，以及穿著球衣低頭、閉眼微笑的自拍，還有蹲在地上面無表情的模樣，最後一張照片是明星對抗賽的票根。

▲▼李晧禎釋出觀賞明星賽的照片。（圖／李晧禎IG）
▲▼李晧禎（上圖右）釋出欣賞明星對抗賽的照片。（圖／李晧禎IG）
▲李晧禎釋出觀賞明星賽的照片。（圖／李晧禎IG）
雖然李晧禎沒有寫下任何文字，不過該篇貼文一發布，大批粉絲不捨地說：「不知道是什麼心情拍下這些照片跟影片的...大哥（李晧禎綽號）沒有輸」、「皓貞好美！希望妳可以一直留在台灣」、「有了晧禎，我們坐一壘側的好幸福」、「妳是觀眾席最美的焦點」、「加油，一步一腳印，越來越好」、「希望明年明星賽能看到妳！」

球團解釋各隊名額有限　不知道李晧禎留台觀賽

針對李晧禎不在明星賽名單內，富邦悍將球團向《NOWnews今日新聞》表示：「因為此次明星賽各隊名額有限，聯盟補助女孩表演出場與車馬費，但韓援機票、翻譯為球團負擔，因此富邦已邀請2名韓籍啦啦隊與台灣啦啦隊成員加入參與應援，許多沒參與到的女孩也有分配到不同工作，如潔米、維心也都有到明星賽現場直播。」

而李晧禎自掏腰包觀賽的部分，球團則說：「應是溝通問題，球團並未接到翻譯轉達晧禎會留在台灣觀看明星賽，不然我們都可以協助安排。」而詢問李晧禎經紀人，對方回應，因為明星賽一票難求，所以提早買好票。

▲李晧禎希望明年明星賽有機會跟隊友一起上場表演。（圖／李晧禎IG）
▲▼李晧禎希望明年明星賽有機會跟隊友一起上場表演，她會繼續努力。（圖／李晧禎IG）
▲▼李晧禎希望明年明星賽有機會跟隊友一起上場表演。（圖／李晧禎IG）

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