萬安演習輪到北部！北捷文湖線六張犁站「過站不停」

萬安演習今（23）日輪到北部7縣市登場，將於下午1時30分至2時進行交通管制，其中捷運文湖線的「六張犁站」因為避難演練等因素過站不停，其他捷運車站、列車及貓空纜車維持正常運行，到站旅客請配合車站人員引導至大廳層或月臺層避難，各車站將加強廣播宣導，請旅客勿在出入口逗留或張望。
記者孫唯容/綜合報導
萬安47號演習於22日到25日登場，今天輪到宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。北捷主吃，本次演習，捷運六張犁站實施防空疏散避難演練，演習期間列車過站不停，其他捷運車站、列車及貓空纜車維持正常運行，到站旅客請配合車站人員引導至大廳層或月臺層避難，各車站將加強廣播宣導，請旅客勿在出入口逗留或張望。
捷運地下街、臺北小巨蛋及兒童新樂園，室內、室外營業活動項目均暫停，且各場域販售店暫停營業；兒童新樂園遊樂設施將暫停使用，請民眾配合各場所人員引導至適當地點避難。捷運轉乘停車場、兒童新樂園附屬停車場、小巨蛋附屬停車場及貓空纜車轄管停車場皆維持車輛只進不出，亦請民眾遵循人員引導至適當地點避難。
台北捷運公司提醒，依民防法第21條及第25條，民眾如違反演習規定，可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，敬請留意及配合。