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台積電大本營！新竹人也扛不住房價　不吃不喝超過10年才買得起房

▲內政部公布2024年第1季房價所得比，就連台積電所在的新竹縣都突破10倍大關，居民平均得不吃不喝10.33年才買得起房。（圖／NOWnews資料照）
▲內政部公布2024年第1季房價所得比，就連台積電所在的新竹縣都突破10倍大關，居民平均得不吃不喝10.33年才買得起房。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

房價高漲連台積電大本營所在的新竹人也逐漸吃不消！住商機構彙整內政部數據，觀察七都歷年首季房價所得比，其中新竹縣房價所得比突破10倍大關，居民平均得不吃不喝10.33年才買得起房，與2020年相比變動值達2.7，增值冠居七都。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，年初以來全球AI浪潮助長科技產業景氣向上，市場熱錢四溢情況下，身為科技重鎮的新竹縣市房價自然水漲船高。

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全台房價所得比創新高，不吃不喝10.35年才能買房

據內政部統計，全台第一季房價所得比高達10.35倍，象徵國內居民平均得不吃不喝10.35年才買得起房，數值為有統計以來單季最高。觀察七大都會區房價所得比，其中以台北市達16.08倍冠居全台，而新北市13.36倍次之，台中市則以12.33倍位居季軍。

▲六都加新竹縣市七大都會區歷年Q1房價所得比。（圖／住商機構提供）
▲六都加新竹縣市七大都會區歷年Q1房價所得比。（圖／住商機構提供）
徐佳馨分析，房價與國內總體經濟、地方區域發展較有高度正相關，在疫情後觸動國內消費高漲，以及半導體產業龍頭帶動出口加速成長，根據日前中經院發布數據，台灣今年經濟成長率(GDP)最新預測值為3.81%，較4月預測值上修0.43個百分點，顯示全台經濟局勢穩定向上，此熱度也反應房市上，加上去年下半年政府推出優惠貸款方案，剛需買盤出籠，且國內工資高漲、缺工議題難解，致使房價持續維持漲幅趨勢。

科技旋風席捲房市，園區縣市房價皆漲

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，值得注意的是，新竹縣、市第一季房價所得比分別達10.33、9.27倍，與疫情時房價起漲的2020年相比，成長達2.7、2.6倍，成長幅度驚人；至於台南、高雄市分別達9.76、9.91倍，為七都相對房價所得比較低的二都，但與2020年同期相比成長達2.5、2.6倍，增加值也是名列七都前二、三名。

賴志昶也認為，雖然自年初來央行接連祭出打炒房「組合拳」，惟全球AI浪潮也在全台掀起科技旋風，相關產業鏈景氣長紅情況下，科技人才也將熱錢投入具抗通膨等功效的房地產市場，因此有科技園區所在的新竹、台南及高雄等都會區，疫情後的房價漲勢才會如此凌厲。
 

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