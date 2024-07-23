凱米襲台！96%勞方挺颱風假法制化　過半企業「停班給全薪」

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yes123求職網調查顯示，以公司現況來看，每逢夏季颱風季，若當地政府「宣布停班」，企業因應措施當中，合計有88.2%選擇「停班」，不過又分成：52.9%屬於「停班，但照樣給全薪」；32%屬於「停班，且不給薪」；3.3%屬於「停班，但給半薪」。代表其餘11.8%的公司仍表示，「仍需到班」。
對於所謂的「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」，是否正式「法制化」，進入勞基法，採「有薪假」的方式，本次調查結果更發現，有高達95.6%的勞工「贊成」；至於表態「贊成」的企業，比例也有63.3%。
yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然根據「相關天然災害出勤要點」規定，雇主假如要求勞工出勤，除了當天薪水照給外，「宜」加給工資，並且提供交通工具、交通津貼，不過無強制力；勞工若選擇不到班，雇主不得要求補班、記曠職；只是雇主因勞工未到班，而要扣薪、不給薪，也不算違法。
楊宗斌不忘提醒勞工，若覺得風雨天上班，可能有危及生命安全的風險，可向雇主說明之後，行使所謂的「退避權」不出勤；企業方面不得強迫，到班與否必須徵得勞工同意；最後也建議雇主，考量人員辛苦出勤的情況下，應該加發津貼補償。
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