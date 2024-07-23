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颱風天吃哪款泡麵最頂？老饕全點名「這碗」嗑爆　上半年熱銷TOP1

▲一名網友好奇問「颱風天吃哪款泡麵最頂？」貼文一出立即引起熱議，不少台灣人都點名「統一肉燥麵」必吃。（圖／記者徐銘穗攝）
▲一名網友好奇問「颱風天吃哪款泡麵最頂？」貼文一出立即引起熱議，不少台灣人都點名「統一肉燥麵」必吃。（圖／記者徐銘穗攝）

記者賴禹妡／綜合報導

中颱凱米正在加速逼近台灣，預計今晚北部、東部就會感受到風雨，許多民眾也提早進行防颱準備。對此，就有一名網友好奇問「颱風天吃哪款泡麵最頂？」貼文一出立即引起熱議，不少台灣人都點名「統一肉燥麵」必吃，而統一肉燥麵也是2024上半年台灣最熱賣泡麵排行榜冠軍。

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一名網友昨（22）日在PTT發文，他以「颱風天吃哪款泡麵最頂」為題，表示有颱風即將來台，不少人喜歡在颱風天吃一碗加蛋泡麵，因此好奇發文問「大家覺得颱風天吃哪款泡麵最頂最有感覺？有卦嗎？」

▲有網友挖出「2款」早已不常見的泡麵，感嘆表示「相信大部分的人都沒有吃過！」隨即引發老饕震驚留言。（示意圖／取自unsplash）
▲有颱風即將來台，不少人喜歡在颱風天吃一碗加蛋泡麵，而統一肉燥麵就是2024上半年台灣最熱賣泡麵排行榜冠軍。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，許多人分享自己颱風天必吃泡麵，「滿漢蔥燒牛肉麵，然後倒半罐番茄汁進去」、「味味A排骨機跟味王原汁牛必買，其他看心情」。其中，最多人提到經典的統一肉燥麵，「統一肉燥麵，一把青菜、一罐海底雞再打個蛋」、「兩包統一肉燥麵或農心烏龍麵，加菜蛋也不錯」。

🟡台灣最熱賣泡麵排行榜

量販店家樂福家樂福曾公開2024年1至5月份的泡麵熱銷排行榜，其中真正受到台灣人喜愛的熱銷王者，反而是經典古早味「統一肉燥麵」，不到半年時間賣出約3200萬元的營收，銷量相當驚人。

TOP1：統一肉燥麵

TOP2：來一客-鮮蝦魚板

TOP3：農心辛拉麵

TOP4：滿漢大餐蔥燒牛肉

TOP5：科學麵-原味

TOP6：台酒花雕雞麵

TOP7：維力炸醬麵

TOP8：味味A排骨雞麵

TOP9：統一辣味蔥燒牛肉

TOP10：統一鮮蝦麵

▲統一肉燥麵擊敗眾多超夯泡麵，成為不敗經典。（圖／家樂福提供）
▲統一肉燥麵擊敗眾多超夯泡麵，成為不敗經典。（圖／家樂福提供）

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