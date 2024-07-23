颱風天吃哪款泡麵最頂？老饕全點名「這碗」嗑爆 上半年熱銷TOP1
中颱凱米正在加速逼近台灣，預計今晚北部、東部就會感受到風雨，許多民眾也提早進行防颱準備。對此，就有一名網友好奇問「颱風天吃哪款泡麵最頂？」貼文一出立即引起熱議，不少台灣人都點名「統一肉燥麵」必吃，而統一肉燥麵也是2024上半年台灣最熱賣泡麵排行榜冠軍。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（22）日在PTT發文，他以「颱風天吃哪款泡麵最頂」為題，表示有颱風即將來台，不少人喜歡在颱風天吃一碗加蛋泡麵，因此好奇發文問「大家覺得颱風天吃哪款泡麵最頂最有感覺？有卦嗎？」
貼文一出，許多人分享自己颱風天必吃泡麵，「滿漢蔥燒牛肉麵，然後倒半罐番茄汁進去」、「味味A排骨機跟味王原汁牛必買，其他看心情」。其中，最多人提到經典的統一肉燥麵，「統一肉燥麵，一把青菜、一罐海底雞再打個蛋」、「兩包統一肉燥麵或農心烏龍麵，加菜蛋也不錯」。
🟡台灣最熱賣泡麵排行榜
量販店家樂福家樂福曾公開2024年1至5月份的泡麵熱銷排行榜，其中真正受到台灣人喜愛的熱銷王者，反而是經典古早味「統一肉燥麵」，不到半年時間賣出約3200萬元的營收，銷量相當驚人。
TOP1：統一肉燥麵
TOP2：來一客-鮮蝦魚板
TOP3：農心辛拉麵
TOP4：滿漢大餐蔥燒牛肉
TOP5：科學麵-原味
TOP6：台酒花雕雞麵
TOP7：維力炸醬麵
TOP8：味味A排骨雞麵
TOP9：統一辣味蔥燒牛肉
TOP10：統一鮮蝦麵