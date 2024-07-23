凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

7-11、全家備戰凱米颱風！烏龍茶、泡麵買一送一　青菜選3件100元

▲7-11針對包含冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等較平時提高2至3成備貨。（圖／7-11提供）
▲7-11針對包含冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等較平時提高2至3成備貨。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

因應凱米颱風來襲，超商針對風期間需求量大的產品進行備貨，並且防颱必備民生用品，包括礦泉水、泡麵最低有買一送一優惠，全家即起指定2.2L礦泉水2件50元，明（24）日限4天農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1，還有還有39元葉菜類商品，任選3件100元；7-11即起亮妍紅烏龍500ml買1送1，英式紅茶、農心杯麵買2送1，滿額最高折抵110元。

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🟡7-ELEVEN

7-11表示，因應民眾颱風預防性採購需求，在住宅型、幹道型等重點商圈，針對包含冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等較平時提高2至3成備貨、雨具相關商品提高1至2成備貨，外島地區也已提早備貨，針對民眾宅家囤糧需求，門市也設置生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區，提供冷凍肉品及蔬菜多元選擇，颱風期間門市加強備貨量。

◾自7月24日至7月28日推出購買指定CITY系列飲品、冷藏飲料、常溫飲料、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品、啤酒、健美保健、甜點、寵物等12大類別指定商品憑icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包可享有單筆全額支付滿222元立折22元，滿999元立折110元，單筆最高立折上限550元。

▲7-11限icash Pay、icash2.0、OPEN錢包單筆全額支付指定商品，消費每滿222元折22元 或 滿999折110元。（圖／7-11提供）
▲7-11限icash Pay、icash2.0、OPEN錢包單筆全額支付指定商品，消費每滿222元折22元 或 滿999折110元。（圖／7-11提供）
◾統一H2O純水1500ml兩瓶39元、PH9.0 鹼性離子水第2瓶5折；以及8月6日前指定電池同價位任選買1送1

◾指定袋裝與杯罐零食任選2件79折4件75折、來一客指定泡麵3入裝量販價65元、指定進口泡麵第2件6折

◾7月24日起加入御料小館冷凍2入95折、4入88折活動、TOMMI米漢堡任選兩件9折優惠，冷藏小點更有指定配菜、湯品第二件6折優惠

◾7月28日前加碼再推出波蜜元氣美茶-亮妍紅烏龍500ml買1送1，CITY TEA 英式紅茶、農心辛辣白菜風味杯麵、冰戀雪捲冰淇淋-牛奶風味同品項買2送1。

▲7-11門市推出包含統一H2O純水1500ml兩瓶39元、PH9.0 鹼性離子水第2瓶5折以及指定電池同價位任選買1送1。（圖／7-11提供）
▲7-11門市推出包含統一H2O純水1500ml兩瓶39元、PH9.0 鹼性離子水第2瓶5折以及指定電池同價位任選買1送1。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

全家表示，店舖針對颱風期間需求量大的產品進行備貨，並會依商圈別不同進行調整，以支援消費者颱風天採購需求。據過往經驗，大瓶水、家庭號土司、微波食品、泡麵、零食、電池、雨具等銷售將倍數成長。

此外，因各地風雨情況不同，「全家」將以店舖人員安全為優先考量，地區營業主管可視各地情況進行人力調配。此外，也將同步提醒店舖留意公共安全及周遭環境，如暫時收回關東旗座、旗桿等防範措施。

◾即日起至8月6日，FamiCollection天然水(2.2L)、鹼性離子水(1385ml)，任選兩件特價50元。

◾即日起至8月6日前，購買匠土司厚切醇乳香土司、醇乳香土司、新纖麥土司、原味覺土司4款家庭號土司或絲滑奶油餐包任1件，搭購林鳳營全脂／低脂鮮乳 (338ml) 2瓶，享組合價99元。

◾ 即日起至8月20日，三好米花東米 （1.5KG）、天然米食珍藏壽司米 （1.5KG）買1送1；同時，愛之味鮮味脆瓜、愛之味土豆麵筋、大茂黑瓜等指定罐頭商品，享任選兩件79折優惠。

◾即日起至8月20日，花月嵐大蒜拳骨拉麵 (袋裝)、大蒜拳骨激辣拉麵、SAKImoto奇本柚子胡椒湯麵、洪師父至尊三寶牛肉碗麵，則提供任選第二件6折優惠

◾7月24日起7月28日，農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1。

▲7月24日起7月28日，農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1。（圖／全家提供）
▲7月24日起7月28日，農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1。（圖／全家提供）
 ◾7月24日至8月20日，媽媽煮藝逾20款指定袋裝小吃（含冷凍、冷藏炸物、烤物、滷味系列），包含明星商品美式香辣雞球、經典黃金腿條、紐澳良辣味烤翅等，享任兩件88折

◾玉美、鄰鄉良食39元葉菜類商品，任選三件100元

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