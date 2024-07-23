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43歲蔡依林超辣私服現身機場！洋裝上下開衩「胸前深V全都露」

▲蔡依林被粉絲拍到穿著「超辣私服」現身機場，白色洋裝不僅胸前深V，裙襬還有開衩設計。（圖／蔡依林IG、小紅書）
▲蔡依林被粉絲拍到穿著「超辣私服」現身機場，白色洋裝不僅胸前深V，裙襬還有開衩設計。（圖／蔡依林IG、小紅書）

記者朱祖儀／綜合報導

43歲亞洲天后蔡依林（Jolin）近來在中國大陸展開「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」，吸引許多歌迷前往朝聖，也有不少人會到機場接機，她私下的穿著打扮經常引起討論。近日她抵達南京祿口機場，身穿一件白色前開衩長洋裝，即使搭配米白色外罩，仍遮不住她胸前的深V，超辣私服讓不少粉絲嗨翻，直呼「姐太性感了，差點噴鼻血！」

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蔡依林日前搭機抵達南京，準備前往合肥開演唱會，許多歌迷得知消息後，紛紛前往南京祿口機場接機，希望能一睹蔡依林的盛世美顏。可惜她當時戴著黑色鴨舌帽，臉上還戴著口罩，只能勉強看到她水汪汪的大眼睛，不過驚人的是，雖然沒辦法清楚看到她的臉，不過當天她的私服卻超級火辣。

只見蔡依林身穿一件浪漫白色長洋裝搭配米白色外罩，不僅胸前中空，可以看到她的豐滿上圍，裙襬還有前開衩，能隱約看到她的美腿，且裙襬設計隨著她每走一步都會跟著擺動，看起來既浪漫又性感。對於歌迷送的卡片，她也來者不拒，十分親民，上車前也揮手向大家道別。

▲蔡依林被粉絲拍到穿著「超辣私服」現身機場。（圖／小紅書）
▲蔡依林被粉絲拍到穿著「超辣私服」現身機場，粉絲紛紛大讚太美了。（圖／小紅書）
另外，也有粉絲PO出蔡依林穿著同件白色洋裝，沒有戴口罩的畫面，雖然她還是戴著鴨舌帽，但可以看到她的臉頰仍相當澎潤飽滿，看起來十分凍齡，完全看不出已經43歲。不少粉絲大讚，「她真的完全不像40多歲」、「Jolin太美了」、「台上女王、台下真的是少女」、「保養得真好，像20多歲的小女生」、「這樣直接對著臉拍，怎麼還是很漂亮。」

事實上，日前蔡依林抵達江蘇常州開唱時，也有粉絲在街頭捕捉到野生蔡依林，看到她當時身穿黑色上衣，搭配5分牛仔褲，綁著麻花辮，看起來有種少女的俏皮可愛感。不過似乎因為當時太陽太大，讓她的肌膚曬成巧克力色，也有粉絲心疼表示「看起來熱壞了」、「趕緊休息吧，都曬紅了」。

▲蔡依林身穿黑色緊身上衣搭配5分牛仔褲，展現少女般的俏皮感。（圖 / 小紅書）
▲蔡依林身穿黑色緊身上衣搭配5分牛仔褲，展現少女般的俏皮感。（圖 / 小紅書）

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