被一帶一路害慘？第二個即將破產東南亞國家曝

水泥減碳！台泥非洲喀麥隆廠　鍛燒黏土成原料、可可果殼成燃料

▲台泥非洲喀麥隆新廠啟用，創造上下游一萬個就業機會，也符合喀國政府希望減少進口原物料依賴的政策。（圖／台泥提供）
▲台泥非洲喀麥隆新廠啟用，創造上下游一萬個就業機會，也符合喀國政府希望減少進口原物料依賴的政策。（圖／台泥提供）

記者許家禎／台北報導

台泥低碳水泥布局全球版圖，正式進軍非洲中部喀麥隆。台泥葡萄牙子公司CIMPOR日前在喀麥隆啟用全球第一個創新水泥製程、沒有水泥窯的水泥廠，此水泥廠大量使用低碳鍛燒黏土替代傳統水泥廠使用的高碳排熟料，也因為使用鍛燒黏土，生產水泥過程不需要高溫減少了能源使用，因此台泥喀麥隆廠生產的低碳水泥，比傳統水泥減碳達40%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台泥喀麥隆新廠位於Kribi，由喀國總理約瑟夫、台泥總經理程耀輝、CIMPOR執行長Suat Calbiyik共同宣布啟動。台泥董事長張安平表示，希望藉由喀麥隆充沛的綠色能源讓這座新廠成為全世界最低碳的建材工廠，生產全球最低碳的水泥，他也希望台泥在喀麥隆啟動的全新水泥製程技術，可以助力全球營建產業減碳，積極迎向2050淨零排放目標。

台泥董事長張安平指出，20多年前他曾經造訪喀麥隆。當時就發現喀麥隆是一個美麗、充滿發展潛力的的國家。它有很好的農業基礎礦物蘊藏，居民也非常友善。他很高興20多年後能夠回到喀麥隆來建廠，實踐低碳生產也協助當地經濟發展。台泥喀麥隆廠優先僱用當地人，上下游產業鏈預計將帶動創造一萬個就業機會。

台泥喀麥隆新廠具有三項特色：使用低碳鍛燒黏土，當地有充沛水力發電之綠電，以及使用生質燃料。台泥目前100%持有的葡萄牙CIMPOR公司擁有獨步全球的鍛燒黏土生產技術deOHClay，此次在喀麥隆廠使用之主要原料即為鍛燒黏土，煅燒黏土因成份中不含碳酸鹽，故在熱處理過程中不會產生二氧化碳，只會釋放水蒸氣和一些微量排放物。

喀麥隆廠也使用非洲當地的可可果殼、腰果殼作為生質燃料，取代傳統水泥廠使用的煤炭，不僅生產可以大幅減碳，溫度消耗也可減少40%。如果與傳統水泥廠相比，台泥喀麥隆鍛燒黏土水泥廠每年可減少約20萬噸二氧化碳排放，減碳量達40%。

台泥受惠今年3月完成葡萄牙CIMPOR和土耳其OYAK完成交割，截至今年6月為止已為台泥貢獻約近200億營收。其中CIMPOR 2020年進軍非洲，目前在科特迪瓦、喀麥隆設有水泥廠，在維德角積極開發火山灰替代熟料，未來將繼續在加納共和國建置第三座擁有低碳水泥生產技術的水泥廠。新啟用的台泥喀麥隆廠每年將生產120萬噸水泥和40萬噸鍛燒黏土，喀麥隆總理約瑟夫表示，台泥喀麥隆鍛燒黏土新廠啟用，吻合喀國政府希望減少進口原物料依賴的「進口替代政策」，此廠在生產中大量使用當地原料，讓熟料進口減少了40到50%。


台泥MOLICEL高雄廠獲綠建築認證　綠電儲能合一打造虛擬電廠

國際化佈局！台泥宣布以每股1.1歐元、收購歐洲轉投資NHOA股份

台泥正式改名！集團轉型成控股公司　營運「四足鼎立」

台泥董事長張安平談三元鋰電池　營收5月打平、預估6月開始轉盈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選