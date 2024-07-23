水泥減碳！台泥非洲喀麥隆廠　鍛燒黏土成原料、可可果殼成燃料

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台泥董事長張安平指出，20多年前他曾經造訪喀麥隆。當時就發現喀麥隆是一個美麗、充滿發展潛力的的國家。它有很好的農業基礎礦物蘊藏，居民也非常友善。他很高興20多年後能夠回到喀麥隆來建廠，實踐低碳生產也協助當地經濟發展。台泥喀麥隆廠優先僱用當地人，上下游產業鏈預計將帶動創造一萬個就業機會。
台泥喀麥隆新廠具有三項特色：使用低碳鍛燒黏土，當地有充沛水力發電之綠電，以及使用生質燃料。台泥目前100%持有的葡萄牙CIMPOR公司擁有獨步全球的鍛燒黏土生產技術deOHClay，此次在喀麥隆廠使用之主要原料即為鍛燒黏土，煅燒黏土因成份中不含碳酸鹽，故在熱處理過程中不會產生二氧化碳，只會釋放水蒸氣和一些微量排放物。
喀麥隆廠也使用非洲當地的可可果殼、腰果殼作為生質燃料，取代傳統水泥廠使用的煤炭，不僅生產可以大幅減碳，溫度消耗也可減少40%。如果與傳統水泥廠相比，台泥喀麥隆鍛燒黏土水泥廠每年可減少約20萬噸二氧化碳排放，減碳量達40%。
台泥受惠今年3月完成葡萄牙CIMPOR和土耳其OYAK完成交割，截至今年6月為止已為台泥貢獻約近200億營收。其中CIMPOR 2020年進軍非洲，目前在科特迪瓦、喀麥隆設有水泥廠，在維德角積極開發火山灰替代熟料，未來將繼續在加納共和國建置第三座擁有低碳水泥生產技術的水泥廠。新啟用的台泥喀麥隆廠每年將生產120萬噸水泥和40萬噸鍛燒黏土，喀麥隆總理約瑟夫表示，台泥喀麥隆鍛燒黏土新廠啟用，吻合喀國政府希望減少進口原物料依賴的「進口替代政策」，此廠在生產中大量使用當地原料，讓熟料進口減少了40到50%。