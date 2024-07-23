凱米颱風來襲 林欽榮：抽水站與抽水機確認保持良好狀態
為因應凱米颱風來襲，高雄市副市長林欽榮今(23)日即前往水情中心，並與各區公所視訊連線，掌握颱風動態及市府防汛應變作為。林欽榮除請水利局及協力團隊(成大及高大)隨時監控颱風動向，適時發佈預警及做好防汛整備，並通過多元管道向市民提供最新颱風訊息。同時為確保排水系統運作正常，全市抽水站與抽水機均要再次確認設備妥善保持良好狀態。
記者郭凱杰／高雄報導
此外，林欽榮也要求民政局及六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區及那瑪夏區公所，更新土石流潛勢區的住戶名單及特殊病患名單，以利後續撤離安排。同時也請兵役處與國軍第八軍團保持聯繫，必要時協請辦理搶救事宜。
根據中央氣象署的資料顯示，高雄市受凱米颱風及其外圍環流影響主要降雨時間為7月24日至26日，山區預估總累積雨量達1300毫米，屬超大豪雨等級。同時沿海地區受天文大潮影響，易會發生淹水情形，而在山區則可能發生土石流和坍方，為此防汛工作必須全面到位，確保市民安全。
水利局表示，因應高雄市可能面臨超大豪雨等級的降雨，全市91座抽水站及160台移動式抽水機均已完成整備待命，並將25座滯洪池全數排空，確保強降雨期間可發揮滯洪功能；此外這次山區降雨預報可能達大豪雨等級，市府與區公所已保持密切聯繫，一旦發布土石流或大規模崩塌警報，各區將依標準作業程序迅速疏散撤離住戶，並於時限內完成並回報。