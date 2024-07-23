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Kakao收購SM娛樂疑涉操縱股價！創辦人金範洙遭羈押　股價跌5.4%

▲韓國IT巨頭Kakao申報收購SM娛樂公司約一年多，檢方質疑，金範洙作為Kakao集團最高決策者不可能不知情公司涉嫌操縱股價。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國IT巨頭Kakao申報收購SM娛樂公司約一年多，檢方質疑，金範洙作為Kakao集團最高決策者不可能不知情公司涉嫌操縱股價。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

韓國IT巨頭Kakao今年五月獲韓國監管機構批准，成功收購知名經紀公司SM娛樂，而名列韓國富豪榜的Kakao創辦人金範洙（김범수）今（23）日卻傳出遭檢方以涉嫌操縱股價為由收押，金範洙多位左右手如Kakao投資長裴在賢也已因SM娛樂的競標案遭逮捕，目前仍未公布金範洙涉案程度與細節，但已經在韓國科技業與娛樂圈拋下震撼彈。

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根據《韓聯社》、《彭博社》報導，檢方指控金範洙涉嫌在2023年2月Kakao收購SM娛樂公司期間惡意操作股價，使SM娛樂股價拉升至每股12萬韓圜（約新台幣2800元）以上，藉此造成競標對手、防彈少年團與NewJeans所屬經紀公司HYBE退卻，最後才由Kakao贏得SM娛樂的控股權。

由於SM娛樂為韓國娛樂圈三大經紀公司之一，Kakao成功合併後就傳出恐誕生稱霸數位音樂市場的「KPOP巨獸」等擔憂事關重大，韓國首爾南部地方法院在前一天已舉行相關的審查聽證會，並認定「有滅證和逃亡之虞」，因此法官經過數小時審議後，於午夜裁定收押這位58歲的企業家。

HYBE先前自SM娛樂創辦人手中已經收購了14.8%股份，為了防止SM娛樂與Kakao成功合併，有意以收購至40%股份為目標，然而在SM娛樂股價大漲，甚至一度衝到16萬韓圜的歷史新高股價之際，HYBE最終仍放棄收購，並由Kakao以39.9%持股贏下SM娛樂收購戰。

韓國當局已因SM娛樂的競標案逮捕了Kakao投資長裴在賢，檢方質疑，金範洙作為Kakao集團最高決策者，不可能對於公司與私募基金公司「Oneasia Partners」有所合作，以高達2400億韓圜（約新台幣57億元）的資金分553次收購SM娛樂股票，導致SM娛樂股價上漲、破壞HYBE的收購計畫。

對此，金範洙及Kakao官方聲明則一再強調，收購SM娛樂期間並無不法情事，韓國檢方則必須在收押的20天期間，查清楚金範洙是否直接介入操作股價以及插手程度。

Kakao股價自2021年創下歷史新高後今年已嚴重下跌，週二消息傳出後股價大跌5.4%，金範洙的身家規模也被認為已經不及當年巔峰的130億美元，如今已降至36億美元，倘若金範洙被判有罪，Kakao集團可能會被迫減少對Kakao entertainment 這家子公司的持股。

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