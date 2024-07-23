Kakao收購SM娛樂疑涉操縱股價！創辦人金範洙遭羈押　股價跌5.4%

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由於SM娛樂為韓國娛樂圈三大經紀公司之一，Kakao成功合併後就傳出恐誕生稱霸數位音樂市場的「KPOP巨獸」等擔憂事關重大，韓國首爾南部地方法院在前一天已舉行相關的審查聽證會，並認定「有滅證和逃亡之虞」，因此法官經過數小時審議後，於午夜裁定收押這位58歲的企業家。
HYBE先前自SM娛樂創辦人手中已經收購了14.8%股份，為了防止SM娛樂與Kakao成功合併，有意以收購至40%股份為目標，然而在SM娛樂股價大漲，甚至一度衝到16萬韓圜的歷史新高股價之際，HYBE最終仍放棄收購，並由Kakao以39.9%持股贏下SM娛樂收購戰。
韓國當局已因SM娛樂的競標案逮捕了Kakao投資長裴在賢，檢方質疑，金範洙作為Kakao集團最高決策者，不可能對於公司與私募基金公司「Oneasia Partners」有所合作，以高達2400億韓圜（約新台幣57億元）的資金分553次收購SM娛樂股票，導致SM娛樂股價上漲、破壞HYBE的收購計畫。
對此，金範洙及Kakao官方聲明則一再強調，收購SM娛樂期間並無不法情事，韓國檢方則必須在收押的20天期間，查清楚金範洙是否直接介入操作股價以及插手程度。
Kakao股價自2021年創下歷史新高後今年已嚴重下跌，週二消息傳出後股價大跌5.4%，金範洙的身家規模也被認為已經不及當年巔峰的130億美元，如今已降至36億美元，倘若金範洙被判有罪，Kakao集團可能會被迫減少對Kakao entertainment 這家子公司的持股。