巴黎奧運／美媒預測中華隊有望奪1金2銅！網友點名：遺漏這3項目

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根據《運動畫刊》的報導內容，預測中華隊有可能在巴黎奧運拿下1金2銅，其中的1面金牌來自參加女子拳擊項目，54公斤級的黃筱雯，另外2面銅牌則是跆拳道54公斤級的羅佳翎，還有射箭混合組賽事。
黃筱雯在上屆東京奧運奪下銅牌，是中華隊史上在拳擊項目的首面獎牌，因而被看好本次奧運有望奪下金牌。另一方面，中華隊的跆拳道唯一代表羅佳翎，在上屆東京奧運也拿下銅牌佳績，而射箭項目則是中華隊多年來的強項之一。
網友點名3項目 同是奪牌熱門
部分網友留言討論，認為這個預測遺漏不少中華隊強項，並特別點名羽球、舉重還有柔道這3大項目。因為這3項目的參賽者，包含台灣羽壇一姊戴資穎、「舉重女神」郭婞淳還有「柔道男神」楊勇緯，過去都曾斬獲佳績。
戴資穎在上屆東京奧運闖入決賽，最終不敵中國好手陳雨菲，飲恨奪銀，但依然是獎牌的有力競爭者。《運動畫刊》的預測認為，羽球女單項目的金牌可能是來自日本的山口茜，銀牌為「南韓球后」安洗瑩，銅牌則是上屆金牌陳雨菲，與外界普遍看法稍有出入。
柔道60公斤級的楊勇緯，在東京奧運以黑馬之姿闖入決賽，最終奪下銀牌，是中華隊在柔道項目的史上最佳成績。另外，郭婞淳在舉重女子59公斤級，在東京奧運也是以碾壓的姿態奪下金牌。
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