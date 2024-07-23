巴黎奧運／中華隊最大金牌庫！連四屆舉重奪金　郭婞淳領軍拚5金

巴黎奧運／美媒預測中華隊有望奪1金2銅！網友點名：遺漏這3項目

▲黃筱雯將代表中華隊參加巴黎奧運，出戰拳擊項目54公斤級賽事，美國媒體將她列為金牌人選。（圖／NOWnews資料照，特派記者葉政勳攝）
▲黃筱雯將代表中華隊參加巴黎奧運，出戰拳擊項目54公斤級賽事，美國媒體將她列為金牌人選。（圖／NOWnews資料照，特派記者葉政勳攝）

記者林之越/綜合報導

美媒預測中華隊有望奪1金2銅！距離巴黎奧運開幕式僅剩3天，中華隊好手們近日也分批出發前往法國巴黎備戰。老牌體育雜誌《運動畫刊》今（23）日發布了巴黎奧運各獎項的預測，認為中華隊有望在拳擊、跆拳道和射箭項目拿下獎牌，而參加女子拳擊的54公斤級賽事的黃筱雯則是唯一被預測可能拿下金牌的選手。對此，不少網友認為預測遺漏了羽球、舉重和柔道等3個項目因為參賽的戴資穎、郭婞淳、楊勇緯，都是被期待有望角逐獎牌的好手

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美媒預測1金2銅　黃筱雯最被看好

根據《運動畫刊》的報導內容，預測中華隊有可能在巴黎奧運拿下1金2銅，其中的1面金牌來自參加女子拳擊項目，54公斤級的黃筱雯另外2面銅牌則是跆拳道54公斤級的羅佳翎，還有射箭混合組賽事

黃筱雯在上屆東京奧運奪下銅牌，是中華隊史上在拳擊項目的首面獎牌，因而被看好本次奧運有望奪下金牌。另一方面，中華隊的跆拳道唯一代表羅佳翎，在上屆東京奧運也拿下銅牌佳績，而射箭項目則是中華隊多年來的強項之一。

▲「國民女友」羅嘉翎將代表台灣出征巴黎奧運女子57公斤級賽事，近期積極減重，腳踝傷勢漸入佳境。（圖／記者朱永強攝）
▲「國民女友」羅嘉翎將代表台灣出征巴黎奧運女子57公斤級賽事，近期積極減重，腳踝傷勢漸入佳境。（圖／記者朱永強攝）
網友點名3項目　同是奪牌熱門

部分網友留言討論，認為這個預測遺漏不少中華隊強項，並特別點名羽球、舉重還有柔道這3大項目。因為這3項目的參賽者，包含台灣羽壇一姊戴資穎、「舉重女神」郭婞淳還有「柔道男神」楊勇緯，過去都曾斬獲佳績

戴資穎在上屆東京奧運闖入決賽，最終不敵中國好手陳雨菲，飲恨奪銀，但依然是獎牌的有力競爭者。《運動畫刊》的預測認為，羽球女單項目的金牌可能是來自日本的山口茜，銀牌為「南韓球后」安洗瑩，銅牌則是上屆金牌陳雨菲，與外界普遍看法稍有出入。

柔道60公斤級的楊勇緯，在東京奧運以黑馬之姿闖入決賽，最終奪下銀牌，是中華隊在柔道項目的史上最佳成績。另外，郭婞淳在舉重女子59公斤級，在東京奧運也是以碾壓的姿態奪下金牌

▲上屆東奧「銀」恨，楊勇緯希望這次在巴黎奧運能為台灣柔道添金再寫歷史。(圖／澄禹行銷提供)
▲上屆東奧「銀」恨，楊勇緯希望這次在巴黎奧運能為台灣柔道添金再寫歷史。(圖／澄禹行銷提供)

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