STARTO進軍國際第1步是服務台粉！「這形式」把200藝人送到你面前
日本娛樂帝國星達拓娛樂STARTO ENTERTAINMENT（舊名：傑尼斯事務所）更換公司名後，除了宣布要進軍海外市場、來台舉辦活動，今（23）日也確定設置藝人官方周邊商品專門店，預計9月再推出海外配送的國際購物網站「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL」，他們原本僅提供日本國內配送，現在要為海外的星達拓粉絲提供服務，希望以最快、最便捷的方式，把日本偶像的魅力傳遞給各地粉絲。
記者陳雅蘭／綜合報導
為了慶祝購物網站即將上線，負責「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL」營運的「大鴻藝術BIG ART」宣布將在台北華山舉辦全球首間快閃店，台北快閃店將展售最新、最齊全的星達拓旗下偶像周邊商品，讓粉絲們能夠與日本同步看到實品並即時購買。
作為官方快閃店第一站的台北場，將一口氣展售包括未出道團體在內，近30組男團、合計約200位藝人的周邊商品，無論是日本STORE限定商品、戲劇合作衍生的周邊、最新款演唱會周邊商品，還是星達拓旗下藝人最具代表性的藝人照片，數百款商品都將出現於快閃店，其中不乏日本已經結束銷售的商品，喜歡星達拓旗下藝人的粉絲千萬別錯過。
即將於9月來台開唱的星達拓男團Travis Japan，也確定會在快閃店開幕前夕，與抽選的100位粉絲參與「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL」紀念活動，除了有Travis Japan出道演唱會的特別放映會，Travis Japan部分成員將於放映會後以連線的方式和大家Say hi，粉絲同時還有搶先入店體驗的機會，更多詳情請至「大鴻藝術BIG ART」臉書查詢。
「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL」限定快閃店資訊
活動期間：2024年8月9日（五）－8月25日（日）
活動地點：華山1914文化創意產業園區-西四館
營業時間：週一至週日 11：00－19：00（採預約制進場）
▲消費不限額，可獲贈「螢幕擦拭貼」限定特典（限量）