任內首度視導漢光演習！賴清德：讓全世界看到國軍守護國家決心
漢光40號演習7月22日起登場，一連舉行5天。由於受到凱米颱風逼近台灣影響，今（23）日漢光40號演習東部部分科目遭取消，改為防災準備。不過，總統賴清德仍前往花蓮地區視導演習，成為他總統任內首度視導漢光演習科目。賴清德強調，漢光演習讓國人及全世界看到國軍守護國家的決心。
記者呂炯昌／花蓮報導
在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、空軍司令劉任遠上將陪同下，賴清德首先抵達佳山基地，了解去中化指管作業、觀看潛力掛載演練；隨後前往花蓮基地，視導整體防空、跑滑道搶修，以及大量傷患檢傷、分類及後送作業等演練課目。
賴清德表示，今天是漢光演習第2天，今年的演習，國軍以三軍兵力現況，採實兵、實地、實時，從實戰的角度設計晝夜連續想定及輔助狀況，誘導官兵24小時不間斷演練，著重三軍各級部隊共同執行作戰任務，驗證支援與被支援部隊採取聯合行動實施操演。
賴清德說，看到參演官兵的演練成果與高昂士氣，對大家平時扎實訓練，隨時做好保衛國家準備的精神表達肯定，並期望在接下來的演習過程中，持續專注各項操演及訓練。
賴清德強調，所有國軍弟兄姊妹，都是守護國家安全的重要戰力。感謝大家的努力和付出，並希望能持續精進戰力，不僅讓國人安心，更讓世界看見我們守護國家的決心。