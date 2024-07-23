權值三王發威點火漲逾4% 台股終場漲逾610點或2.76%
美國總統拜登宣布退選，市場消化消息也靜待本周將陸續公布的企業財報及通膨數據，半導體族群強彈，美股四大指數昨（22）日全面反彈，台北股市今（23）日開高走高，三大權值股發威，台積電、鴻海與聯發科大漲4%以上，帶動台股大盤終場漲614點，收在22871點，漲幅2.76%，成交金額萎縮到新台幣3939億元。
記者許家禎／台北報導
美股22日道瓊指數上漲127.91點，漲幅0.32%，收40415.44點；那斯達克指數上漲280.63點，漲幅1.58%，收18007.57點；費城半導體指數上漲210.67點，漲幅4.00%，收5477.83點；標普500指數上漲59.41點，漲幅1.08%，收5564.41點。另外，美國科技與半導體股也回升。
受到美股激勵，台股今日在權值股點火帶領下開高走高，終場漲614點，收在22871點，漲幅2.76%，成交金額萎縮到新台幣3939億元。權值王台積電終場收在今日最高點，漲40元，來到979元，漲幅4%以上。鴻海漲回到200元關卡，終場漲9元，收在201.5元，漲幅4.6%。聯發科不遑多讓，終場漲50元，收在1275元，漲幅4%多。
其他和碩、聯電、國巨、廣達漲1到3%，台達電漲4%多，日月光漲5%以上。盤面上CoWoS、散熱族群強勢上攻，像是穎崴飆漲停，弘塑漲9%，中砂、志聖、均華都漲5%多，雙鴻、泰碩、健策、奇鋐漲5到7%多。不過，盤面上仍有跌停鎖住，包括雲豹能源、達輝、光聖、威健生技、長盛、天方能源、進能服慘跌停。