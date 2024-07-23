《英雄聯盟》新聯賽APAC在台北主辦　今年PCS夏季決賽將有線下賽

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此次簽署的 MOU 合作旨在宣布全新的聯賽將於 2025 年在亞太地區（APAC）推出，展示亞太地區頂尖戰隊，匯集來自越南、香港、台灣、澳門、日本、大洋洲以及東南亞其他地區的頂尖隊伍，全新的跨區聯賽，將為電競愛好者帶來全新體驗，並成為全球5大頂級聯賽之一。台北將成為 APAC 聯賽的主辦城市，並且全新的場館預計將於 2025 年啟用。
Riot Games 的代表 Laura 表示：「我們很高興宣布，台北將成為 2025 年 APAC 聯聯賽的主辦城市。這裡擁有世界上最熱情的粉絲，許多人已經玩《英雄聯盟》或觀看我們的電競比賽超過十年。台北市的基礎設施和支持使這裡成為理想的營運地點。我們相信，與鍇睿國際的合作將能實現我們的 APAC 聯賽願景。」並表示電競是一個年輕且持續演變的產業，所有變革都致力於為粉絲提供最佳的體驗，為選手創造最佳的競爭環境，同時確保商業的可持續發展。台北作為主辦城市，仍然計劃在其他的城市舉辦活動，以便更多粉絲觀眾能夠親身體驗電競的魅力。
鍇睿國際與 Riot 再攜手合作
自 2021 年起，鍇睿國際與 Riot Games 已有密切合作，並為 PCS 賽事經營與製作，帶來了卓越的成績。鍇睿國際執行長顏宥騫在記者會上表示：「我們非常榮幸能夠繼續與 Riot Games 攜手合作，推動電競產業的進程。
我們的目標是為台灣乃至亞太地區的《英雄聯盟》電競愛好者帶來最佳的體驗，並促進產業的全面發展。希望在現有的市場之外，為隊伍跟選手尋求更好好多的合作機會。」
此次合作標誌著亞太地區電競發展的新篇章。這一合作將促進更多現場活動和精彩比賽，打造更加多元、繁榮且可持續的電競生態系統。賽場的激情將吸引新觀眾，並為新人才的崛起開創機會。展望未來，這份合作將為電競界帶來持續的創新與活力。