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看好九州科技聚落！台新福岡開支行　吳東亮：日本開枝散葉里程碑

▲台新銀行在日本成立第2家據點福岡支行，董事長吳東亮今（23）日親自主持開幕酒會，並提到這是台新在日本開枝散葉里程碑。（圖／記者顏真真攝）
▲台新銀行在日本成立第2家據點福岡支行，董事長吳東亮今（23）日親自主持開幕酒會，並提到這是台新在日本開枝散葉里程碑。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／福岡報導

繼2016年成立東京分行之後，台新金控旗下台新銀行今（2024）年4月23日再成立第2個日本據點福岡支行，並在（23）日舉行開幕酒會。董事長吳東亮致詞時表示，現在是台日關係史上最緊密的時刻，九州以「半導體產業聚落」和「價格具競爭力的綠電」聞名，加上半導體人才的超育等，成為半導體公司設廠首選之地，亦重新擦亮九州「矽島」招牌，福岡支行也是台新在日本開枝散葉里程碑。

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台新銀行福岡支行開幕酒會，由台新金暨台新銀董事長吳東亮及董事們偕同總經理林淑真及高階主管共同出席晚會。酒會現場冠蓋雲集，邀請到台北駐福岡經濟文化代表處長陳銘俊、福岡縣知事服部誠太郎、福岡市長高島宗一郎、九州經濟連合會倉富純男等政商名流齊聚一堂慶賀台新銀行福岡支行的開幕，透過實際行動表達對台商在日本產業經濟圈發展的重視，也展現持續海外佈局的決心。

▲台新銀行在日本成立第2家據點福岡支行，董事長吳東亮今（23）日親自主持開幕酒會，並與日本賓客進行鏡業儀式。（圖／記者顏真真攝）
▲台新銀行在日本成立第2家據點福岡支行，董事長吳東亮今（23）日親自主持開幕酒會，並與日本賓客進行鏡業儀式。（圖／記者顏真真攝）
日本九州具備充裕、穩定、價格合理的水力及電力，針對台積電進駐，也規劃了很完善的雙語小學、半導體人才培育等配套制度，牽動台商群聚效應北移。福岡是九州最大城市，因產業進駐和旅遊發展，海外招商動能日益活絡，已是九州的經濟中心，GDP更是日本本島以外第一，在宜居性、年輕人口比例及新創企業數量等，皆於全國名列前茅。

台新銀行看準福岡發展的潛力，進駐福岡開設支行，提供台日企業完善便利的金融服務，也要讓日本的客戶可以切身感受到台灣人的溫暖和親切。吳東亮致詞時也談到，台日關係向來情誼深厚，台日企業合作成功案例不計其數，以新光集團來說，包括新光合纖、大台北瓦斯，還有新光三越百貨更成為台灣最大百貨公司都是最佳典範。

他更提到，2年前接下工商協進會理事長，也是台灣最大工商團體，也是與九州經濟關係最為密切的團體，與日企及議員、九州當地官員包括九州經濟貿易協會多次交流，往來更形緊密，在半導體與AI創新合作也都有討論過，也讓台灣看見九州振興半導體產業的規劃。

吳東亮更透露，今年2月台積電投資的熊本廠JASM正式啟動「振興半導體業」，更堅定台新銀到福岡拓展據點的決心，去年10月正式促成，今年出席東京亞洲企業高峰會，日本岸田首相也提及，在AI創新及綠化環保會與亞洲各國緊密合作，九州以「半導體產業聚落」和「價格具競爭力的綠電」聞名，加上半導體人才的超育等，也成為半導體公司設廠首選之地，亦重新擦亮九州「矽島」招牌，現在也是台日史上關係緊密的時刻。

日本九州具備充裕、穩定、價格合理的水力及電力，針對台積電進駐，也規畫了很完善的雙語小學、半導體人才培育等配套制度，牽動台商群聚效應北移。福岡是九州最大城市，因產業進駐和旅遊發展，海外招商動能日益活絡，已是九州的經濟中心，GDP更是日本本島以外第一，在宜居性、年輕人口比例及新創企業數量等，皆於全國名列前茅。台新銀行看準福岡發展的潛力，進駐福岡開設支行乃為了提供臺日企業完善便利的金融服務，也要讓日本的客戶可以切身感受到臺灣人的溫暖和親切。

台新銀行福岡支行營業項目多元，除企業放款業務外，也提供企網銀及不動產融資服務。福岡支行開業後可望串聯東京分行兩據點，讓台新銀行的服務遍及關東首都圈和西日本九州地區，也讓兩地的台商和當地企業能夠更快速獲得創新、便利的金融服務。

此外，台新銀行在數位服務和金融科技創新領域擁有豐富經驗，且已打下良好的基礎，近年更積極透過「儲備菁英計畫（MA Program）」及「Early Win 職場體驗計畫」延攬及培養跨領域、多語言的人才，積極為海外業務迅速發展佈局。

由於日本是台灣相當重要的合作夥伴，台新銀行看好日本經濟持續熱絡，隨著台積電選擇熊本作為日本生產基地的首站，後續擴廠計劃一旦完成，台日之間商貿關係也將更加緊密，福岡支行開業後，也期許能掌握九州半導體產業及其他高科技產業聚落的發展商機，擴大服務版圖，深耕日本在地市場。

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