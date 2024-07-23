看好九州科技聚落！台新福岡開支行　吳東亮：日本開枝散葉里程碑

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日本九州具備充裕、穩定、價格合理的水力及電力，針對台積電進駐，也規劃了很完善的雙語小學、半導體人才培育等配套制度，牽動台商群聚效應北移。福岡是九州最大城市，因產業進駐和旅遊發展，海外招商動能日益活絡，已是九州的經濟中心，GDP更是日本本島以外第一，在宜居性、年輕人口比例及新創企業數量等，皆於全國名列前茅。
台新銀行看準福岡發展的潛力，進駐福岡開設支行，提供台日企業完善便利的金融服務，也要讓日本的客戶可以切身感受到台灣人的溫暖和親切。吳東亮致詞時也談到，台日關係向來情誼深厚，台日企業合作成功案例不計其數，以新光集團來說，包括新光合纖、大台北瓦斯，還有新光三越百貨更成為台灣最大百貨公司都是最佳典範。
他更提到，2年前接下工商協進會理事長，也是台灣最大工商團體，也是與九州經濟關係最為密切的團體，與日企及議員、九州當地官員包括九州經濟貿易協會多次交流，往來更形緊密，在半導體與AI創新合作也都有討論過，也讓台灣看見九州振興半導體產業的規劃。
吳東亮更透露，今年2月台積電投資的熊本廠JASM正式啟動「振興半導體業」，更堅定台新銀到福岡拓展據點的決心，去年10月正式促成，今年出席東京亞洲企業高峰會，日本岸田首相也提及，在AI創新及綠化環保會與亞洲各國緊密合作，九州以「半導體產業聚落」和「價格具競爭力的綠電」聞名，加上半導體人才的超育等，也成為半導體公司設廠首選之地，亦重新擦亮九州「矽島」招牌，現在也是台日史上關係緊密的時刻。
日本九州具備充裕、穩定、價格合理的水力及電力，針對台積電進駐，也規畫了很完善的雙語小學、半導體人才培育等配套制度，牽動台商群聚效應北移。福岡是九州最大城市，因產業進駐和旅遊發展，海外招商動能日益活絡，已是九州的經濟中心，GDP更是日本本島以外第一，在宜居性、年輕人口比例及新創企業數量等，皆於全國名列前茅。台新銀行看準福岡發展的潛力，進駐福岡開設支行乃為了提供臺日企業完善便利的金融服務，也要讓日本的客戶可以切身感受到臺灣人的溫暖和親切。
台新銀行福岡支行營業項目多元，除企業放款業務外，也提供企網銀及不動產融資服務。福岡支行開業後可望串聯東京分行兩據點，讓台新銀行的服務遍及關東首都圈和西日本九州地區，也讓兩地的台商和當地企業能夠更快速獲得創新、便利的金融服務。
此外，台新銀行在數位服務和金融科技創新領域擁有豐富經驗，且已打下良好的基礎，近年更積極透過「儲備菁英計畫（MA Program）」及「Early Win 職場體驗計畫」延攬及培養跨領域、多語言的人才，積極為海外業務迅速發展佈局。
由於日本是台灣相當重要的合作夥伴，台新銀行看好日本經濟持續熱絡，隨著台積電選擇熊本作為日本生產基地的首站，後續擴廠計劃一旦完成，台日之間商貿關係也將更加緊密，福岡支行開業後，也期許能掌握九州半導體產業及其他高科技產業聚落的發展商機，擴大服務版圖，深耕日本在地市場。