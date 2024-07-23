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不是蝴蝶機！HTC這2支封「一代神機」　眾狂讚3優勢：至今都不輸

▲HTC經典機款除了2012年上市的蝴蝶機，許多人封HTC ONE系列M7、M8為一代神機。（示意圖／取自Pixabay）
▲HTC經典機款除了2012年上市的蝴蝶機，許多人封HTC ONE系列M7、M8為一代神機。（示意圖／取自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

全台最後一間HTC專賣店近日於台南正式熄燈，也讓HTC歷代熱賣機型引起話題。經典機款除了2012年上市的蝴蝶機，許多人封HTC ONE系列M7、M8為一代神機，除了喇叭、造型讓人印象深刻，耐用度更是令許多鄉民驚呆，不少人也敲碗HTC復刻：「M8真的是無限經典，當時應該多買兩台的！」

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一名網友在PTT以「HTC ONE M8好神」為題，表示他已經跳槽使用iPhone多年，某天在家翻箱倒櫃找到之前的M8手機，「經典外型、前置雙喇叭、鋁合金外殼，那時都是新一代的技術呀」，而他一開機雖然有些卡頓，但升級到Android 10後順暢度明顯提升，讓他興奮直呼：「讓M8重獲新生，真的感謝國外XDA的開發者，有沒有人也覺得M8是一代神機呢？」

▲HTC One系列M8。（圖／翻攝自HTC官網）
▲HTC One系列M8於2014年推出，為全球首款具備景深雙鏡頭的手機，也讓HTC One系列再度創下佳績。（圖／翻攝自HTC官網）
貼文一出，許多曾經也使用過M8的網友紛紛留言「一代神機無誤，曾經陪我度過兩年的時間」、「朋友的M8還在戰」、「M8的喇叭到今天都不會輸」、「M8真的是無限經典，當時應該多買兩台的」、「M7、M8背蓋真是超好看的」。還有許多人敲碗HTC復刻，「都想要買一隻二手來玩了」、「出復刻我一定買，無線充電根本不需要」。

🟡HTC One系列

HTC One M7搭載4.7吋1080p螢幕，且採用高通Snapdragon 600四核心處理器、2GB RAM，搭配2300 mAh 的電池容量，一推出立即重振HTC One系列品牌定位。M7憑優異的工業設計於2014年2月獲選為MWC「年度最佳智慧型手機」，尤其經典造型在當年更造成一股風潮，幾乎人人手上都有一台M7。

▲HTC One系列M7。（圖／翻攝自HTC官網）
▲HTC One系列M7一推出立即重振HTC One系列品牌定位。（圖／翻攝自HTC官網）
延續M7的優秀成績，HTC One系列於2014年推出M8機型，搭載Android 4.4.2作業系統、HTC Sense 6使用者介面，更擁有雙主鏡頭的Duo景深相機，為全球首款具備景深雙鏡頭的手機，也讓HTC One系列再度創下佳績。

HTC One系列最後一代為One X10，於2017年4月發表，上市價格為8990元。One X10搭載5.5吋Full HD解析度螢幕以及MTK Helio P10處理器等規格，屬於中階手機，不過由於HTC後續主攻U及Desire系列，最終讓以往高階的One系列走入歷史。

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