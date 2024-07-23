跟著立委買！藍綠委持股名單曝光　都持有「這檔」熱門股票

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民進黨立委中，王正旭和妻子共同申報總價值112萬餘元股票，持股包含台積電、鴻海、中信金、華南金、元太等；林月琴和丈夫共同申報總價值1755萬餘元股票，持股包含台積電、鴻海、聯電、聯發科、開發金、中信金等；郭昱晴和丈夫共同申報總價值171萬餘元股票，包含台積電、第一銅、神達、長榮航、元晶等
國民黨立委中，林倩綺和丈夫共同申報總價值36萬餘元股票，持股包含台積電、聯電、華航等；柯志恩和申報總價值2212萬餘元股票，持股包含宜進、華航、長榮航、瀚宇博、富堡等；翁曉玲和丈夫共同申報總價值439萬餘元股票，持股包含台積電、鴻海、台泥、玉山金、台灣高鐵等。
陳菁徽和丈夫共同申報總價值5221萬餘元股票，持股包含台積電、欣高、台睿、美股「蘋果電腦」、「超微」等；張智倫和妻子共同申報總價值3492萬餘元股票，包含基鴻建設、漢堡開發建設等；顏寬恆和妻子共同申報總價值4637萬餘元股票，包含正達、精材、台泥循環、昱厚生技、鴻海等；蘇清泉和妻子共同持有總價值701萬餘元股票，包含台積電、中鋼、台塑等。
民眾黨立委中，林憶君和丈夫共同申報總價值485萬餘元股票，持股包含台積電、鴻海、台中銀、仁新；陳昭姿和丈夫共同申報總價值2019萬餘元股票，持股包含新光金、勝華、美股「輝達」等。