漢光演習出意外！陸軍「雲豹裝甲車」擦撞民車　小客車慘況曝光

跟著立委買！藍綠委持股名單曝光　都持有「這檔」熱門股票

▲立法院藍綠委財產申報曝光。（圖／記者葉政勳攝）
▲立法院藍綠委財產申報曝光。（圖／記者葉政勳攝）

記者林怡昕／台北報導

監察院廉政專刊今（23）日公布立法院長韓國瑜等111人財產申報，其中，藍綠委持有的有價證券也全曝光，包含民進黨立委、國民黨立委都不約而同持有護國神山「台積電」股票，無論是買整張、零股都有，也有不少立委選擇買基金、債券、美股投資。

我是廣告 請繼續往下閱讀
監察院今天公布最新一期廉政專刊，其中，「有價證券」申報讓立法委員們的持股曝光，本期中共有31位現任、前任立委財產申報。

民進黨立委中，王正旭和妻子共同申報總價值112萬餘元股票，持股包含台積電、鴻海、中信金、華南金、元太等；林月琴和丈夫共同申報總價值1755萬餘元股票，持股包含台積電、鴻海、聯電、聯發科、開發金、中信金等；郭昱晴和丈夫共同申報總價值171萬餘元股票，包含台積電、第一銅、神達、長榮航、元晶等

國民黨立委中，林倩綺和丈夫共同申報總價值36萬餘元股票，持股包含台積電、聯電、華航等；柯志恩和申報總價值2212萬餘元股票，持股包含宜進、華航、長榮航、瀚宇博、富堡等；翁曉玲和丈夫共同申報總價值439萬餘元股票，持股包含台積電、鴻海、台泥、玉山金、台灣高鐵等。

陳菁徽和丈夫共同申報總價值5221萬餘元股票，持股包含台積電、欣高、台睿、美股「蘋果電腦」、「超微」等；張智倫和妻子共同申報總價值3492萬餘元股票，包含基鴻建設、漢堡開發建設等；顏寬恆和妻子共同申報總價值4637萬餘元股票，包含正達、精材、台泥循環、昱厚生技、鴻海等；蘇清泉和妻子共同持有總價值701萬餘元股票，包含台積電、中鋼、台塑等。

民眾黨立委中，林憶君和丈夫共同申報總價值485萬餘元股票，持股包含台積電、鴻海、台中銀、仁新；陳昭姿和丈夫共同申報總價值2019萬餘元股票，持股包含新光金、勝華、美股「輝達」等。

韓國瑜財產申報曝！存款883萬、揹2036萬房貸　還有這2項無價之寶

500萬根本零錢？鄭文燦最新財產申報曝　10年變化超驚人

500萬呢？他控鄭文燦財產申報不實　明向監察院檢舉

被洗版「市長你最帥了」求放颱風假！蔣萬安回應了：這時間就知道

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選