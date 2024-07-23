颱風「凱米」靠近台灣　勞動部：工作地或居住地停班皆可休假

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至於颱風來臨停班，勞工是否可以改成居家工作？黃維琛指出，要看勞資雙方先前有無對此協議，若有則可按照約定實施，不過也要考量工作性質是否適合線上、遠端操作，另外事業單位若有因應颱風來臨而對員工調班、改放特休假、無薪假等亦同，不過就有雇主以往要求勞工要將颱風停班的日子，補班在休息日，導致勞工出現扣假、休息日也要上班的情況，而若雇主未給加班費等，則會遭處新台幣2萬元至100萬元罰緩。
另外，黃維琛指出，原就約定居家工作的勞工，若是勞務的履行不因颱風來襲而有影響，則依約定履行勞務，雇主也應照給工資，但若勞工仍受影響以致無法提供勞務，雇主不得予以各項不利處分。
黃維琛說明，事業單位如因營運性質仍需勞工從事工作，包括餐飲業、旅宿業、醫護業等，除應照給當日工資，也「宜」加給工資，並且提供交通工具、交通津貼，或給其他必要協助，一旦勞工在上、下班途中不幸發生職業災害，雇主在勞工治療、休養期間則應列為公傷病假，並且按照《勞動基準法》第59條規定標準給予職業災害補償。
勞動部提醒， 雇主倘未參照《 天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點 》辦理，以致違反《勞動基準法》的工資、工時等相關規定，勞工可以檢具相關事證，就近去到當地勞工行政主管機關，包括直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處），或撥勞動部1955專線提出申訴以維權益。
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