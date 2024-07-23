凱米挾「行星尺度」西南氣流！山區雨量預報飆1800毫米　歷史罕見

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，位於迎風面的中南部山區，雨勢將會非常可觀，而氣象署今（23）日13時發布的最新風雨預報中，中南部山區雨量預報，已經報到1800毫米，「歷史上能報到這種雨量的颱風並不多，相信也能馬上講出那幾個。」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，週四凌晨起，中南部山區將面臨防災考驗， 「請中南部山區的朋友， 以最高防災規格應對，天佑台灣！」
根據中央氣象署今（23）日13時發布的總雨量預測顯示，中南部山區總雨量（23日00時至26日24時）恐高達1800毫米，相當驚人，北部、西半部平地雨量也將達500毫米。
「西南氣流」 是北半球夏季的西南季風低壓，在副熱帶高壓引導作用下所帶來印度洋、南海等海洋暖濕氣流，風向呈西南風，故稱為西南氣流。在台灣由於西南氣流常伴隨颱風引進，此時西南氣流為海風由海洋帶來大量水氣，遇上台灣中央山脈後中台灣、南部成為迎風面，暖濕氣流受到地形抬升常造成迎風面大量降雨，甚至造成水災。
中央氣象署官網指出，當颱風通過台灣時，其南方吹的是西南風，如颱風走向適當再加上天氣型式的配合，常引進強盛的西南氣流，此種暖溼的氣流受中央山脈阻擋，抬升至適當高度後，挾帶之水氣易凝結而降雨，以致常在中南部地區產生豪雨，造成嚴重災害。例如1981年艾妮絲颱風和2004年敏督利颱風，皆是在引進強烈西南氣流後，造成了嘉南地區的93水災及中南部地區的72水災。
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