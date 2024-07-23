凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

凱米挾「行星尺度」西南氣流！山區雨量預報飆1800毫米　歷史罕見

▲凱米颱風將挾帶「行星尺度」的西南氣流。（圖／翻攝NCDR）
▲凱米颱風將挾帶「行星尺度」的西南氣流。（圖／翻攝NCDR）

記者潘毅／綜合報導

凱米颱風（Gaemi）目前正以以每小時20公里速度，向北前進，位置越來越靠近台灣。目前中央氣象署已經發布陸上颱風警報，首波警戒區為東半部，宜花東，不過就有氣象粉專提醒，凱米颱風將挾帶「行星尺度」的西南氣流，目前中南部山區雨量預報已經達1800毫米，提醒民眾審慎防災。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（23）日發文，凱米颱風來勢洶洶，更需要特別當心，它伴隨著行星尺度西南氣流，從印度洋、東非、印度、中南半島到台灣，沿途汲取大量水氣。

▲氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，凱米伴隨著行星尺度西南氣流，從印度洋、東非、印度、中南半島到台灣，沿途汲取大量水氣。（圖／取自臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
▲氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，凱米伴隨著行星尺度西南氣流，從印度洋、東非、印度、中南半島到台灣，沿途汲取大量水氣。（圖／取自臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，位於迎風面的中南部山區，雨勢將會非常可觀，而氣象署今（23）日13時發布的最新風雨預報中，中南部山區雨量預報，已經報到1800毫米，「歷史上能報到這種雨量的颱風並不多，相信也能馬上講出那幾個。」

▲據中央氣象署今（23）日13時發布的總雨量預測顯示，中南部山區總雨量恐高達1800毫米。（圖／翻攝中央氣象署）
▲據中央氣象署今（23）日13時發布的總雨量預測顯示，中南部山區總雨量恐高達1800毫米。（圖／翻攝中央氣象署）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，週四凌晨起，中南部山區將面臨防災考驗， 「請中南部山區的朋友， 以最高防災規格應對，天佑台灣！」

根據中央氣象署今（23）日13時發布的總雨量預測顯示，中南部山區總雨量（23日00時至26日24時）恐高達1800毫米，相當驚人，北部、西半部平地雨量也將達500毫米。

「西南氣流」 是北半球夏季的西南季風低壓，在副熱帶高壓引導作用下所帶來印度洋、南海等海洋暖濕氣流，風向呈西南風，故稱為西南氣流。在台灣由於西南氣流常伴隨颱風引進，此時西南氣流為海風由海洋帶來大量水氣，遇上台灣中央山脈後中台灣、南部成為迎風面，暖濕氣流受到地形抬升常造成迎風面大量降雨，甚至造成水災。

▲凱米颱風從明（24）日起就會為全台各地帶來明顯雨勢。（圖／翻攝中央氣象署）
▲凱米颱風從明（24）日起就會為全台各地帶來明顯雨勢。（圖／翻攝中央氣象署）
中央氣象署官網指出，當颱風通過台灣時，其南方吹的是西南風，如颱風走向適當再加上天氣型式的配合，常引進強盛的西南氣流，此種暖溼的氣流受中央山脈阻擋，抬升至適當高度後，挾帶之水氣易凝結而降雨，以致常在中南部地區產生豪雨，造成嚴重災害。例如1981年艾妮絲颱風和2004年敏督利颱風，皆是在引進強烈西南氣流後，造成了嘉南地區的93水災及中南部地區的72水災

更多「凱米颱風最新動態」相關新聞。

不斷更新／凱米颱風「陸警範圍增」！11縣市警戒　暴風圈明晨觸陸

不斷更新／凱米颱風襲台！24日停班停課資訊　北北基桃20:00宣布

凱米颱風「拋物線衝向台灣」！明深夜登陸　宜蘭、花蓮都有可能

凱米颱風發布海警！「停班停課粉專」發文引熱議　一票人傻眼吐槽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生