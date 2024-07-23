〈麻辣糖葫蘆〉小六原唱發新歌！找ATEEZ潤浩演MV學長 粉絲嗨翻
洗腦神曲〈麻辣糖葫蘆〉先前除了在南韓引起潮流之外，在台灣也受到許多人的喜愛，不少網友都紛紛拍下自己跟跳的影片並PO到社群上。現年12歲的原唱徐Eve，因為才就讀小學六年級，就已經是知名的網紅，成了眾人關注的焦點，而她近日又再度推出新曲〈KungKungDda〉，並曝光MV男主角竟找來了男團ATEEZ的成員潤浩來出演，掀起熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
徐Eve近期推出新歌曲〈KungKungDda〉，跟先前的〈麻辣糖葫蘆〉一樣，在開頭時以簡易的對話情境方式來開場，接著便以洗腦的旋律跟歌詞來呈現，副歌也有強烈的節奏，讓聽過歌曲的人會對這首歌有記憶點。而徐Eve也提到這次新歌的舞蹈也是大家都可以跟著一起輕鬆跳的，但新歌曝光後，觀看和留言並沒有像〈麻辣糖葫蘆〉這麼熱絡，讓外界都相當關注。
徐Eve於19日在Youtube上曝光了新歌的音源後，觀看次數跟留言區的反應都不是太好，甚至還有網友留言表示：「別再做這種重複性超高的事情，沒什麼突破」、「節奏聽起來跟上一首差不多耶，有點無聊」、「去網咖都會一直聽到這跟狗屎一樣的歌，超煩。」不過也有網友支持徐Eve繼續做音樂，也建議她可以嘗試找到自己的風格，「找到風格之後努力突破，相信未來會有很好的發展」、「加油！保持熱忱繼續努力。」
此外，徐Eve近日也在社群上透露，這一次新歌〈KungKungDda〉的MV男主角找來了男團ATEEZ的成員潤浩來演出，他將會擔任歌詞裡面所提到的「學長」，而潤浩將以完美的精緻臉蛋跟186公分的身高化身校草學長，加上他在隊伍裡面是舞蹈擔當，讓粉絲都相當期待徐Eve跟潤浩會擦出什麼樣的新火花。