《上船了》獨木舟橫渡石垣島！爆郭泓志體力不支假划 三立怒發聲
實境冒險節目《上船了各位！》找來藝人胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美，從花蓮港划向日本石垣島，完成艱困海上考驗，然而卻有人爆料，藝人們疑似體力不支假划，連身為運動員的郭泓志都無法承受，對此製作單位三立集團火速回應：「絕無造假可能。」
記者吳昕蓓／台北報導
據《鏡週刊》報導，7位藝人都是獨木舟新手，面對划完全程的艱巨挑戰，完成任務幾乎是不可能的事，連曾是大聯盟選手的郭泓志都快精神崩潰，因此只能在過程中讓藝人們划個幾段，再用大船和水上摩托車將獨木舟拉到定點，並沒有讓藝人靠自身力量划到指定位置，有透過其他設備輔助。
對此．三立集團與華視火速發聲，他們在拍攝期間全程紀錄7位藝人在海上的過程，「也詳實記錄此行受天候、洋流影響，以及夜間視線不佳與天候海況惡劣情況下，為求安全而讓人員和獨木舟都上船的過程」，他們強調，該節目由台日雙方製作單位協力完成，「相關過程全程被攝影與船舶儀器所記錄，節目實際最終完成划行長度為200公里」，表示絕對沒有造假的可能。
聲明指出，郭泓志是7位藝人中唯一一位專業運動員，展現出國家級運動選手該有的魄力，「拍攝期間密集且拚命私下找國手級教練練習高達20次。」直言這些過程都能在節目中看到，他們也絕對不會姑息這些不實爆料，「相關不實爆料造成運動員、藝人與節目信譽受損，出品方與製作單位將不會坐視無端造謠踐踏藝人數月來的付出，希望爆料者自重。」事實上，鍾瑶先前受訪時曾透露，藝人們這三天在海上到處都有攝影機，就連睡覺都會被記錄下來，害得她一度有點難以適應，也由此可見節目的真實性。