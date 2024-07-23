凱米颱風最新動態整理！「預估路徑、登陸時間、風雨影響」一次看

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凱米颱風替全台下豪雨 西部、宜花山區大豪雨
氣象署預報員劉宇其表示，今（23）日下半天開始，凱米颱風迎風面的北北基、宜花風雨漸漸明顯，越晚越大。週三、週四（7/24、7/25）全台各縣市都有豪雨發生的機率，尤其西半部山區、宜蘭台東山區要小心「超大豪雨」等級的強降雨。
中南部地區在凱米颱風侵台期間也會有豪雨出現，但更要注意的是，凱米颱風遠離後，逆時針旋轉的氣流會引進西南風，降雨會持續到週末，且光是氣象署預估日到週五（7/23~7/26）颱風影響期間的「總雨量」，南投、台南、高雄、屏東、嘉義山區都來到1300至1800毫米，是「歷史罕見的數據」。
凱米颱風路徑往台灣衝 可能在宜蘭或花蓮登陸
凱米颱風正在以「拋物線」的弧度，往北靠近台灣近海，暴風圈預估在週三白天接觸陸地，明天深夜就有機會登陸東北部，隨後穿過大台北，再從新北沿岸出海，而凱米的導引氣流較弱，因此它前進的速度並不快，颱風中心靠近台灣陸地時，也會出現震盪，「若偏南一點，就在花蓮登陸，往北走一點就在宜蘭登陸」，週五中心可能出海，但外圍環流持續影響。
至於凱米颱風的強度部分，氣象署預估還有增強空間，且暴風圈估計還會擴大到250公里，不過凱米算是「發展較慢的台風」，雖然強度不弱，但今天下午始終沒有長出「颱風眼」，反而值得關注的是它「北弱南強」的型態，衛星雲圖可以發現，凱米颱風本身西南側的雲系發展旺盛，隨著凱米颱風朝西北向台灣逼近，這塊「極不穩定」的雲帶也都將掃過台灣，因此本次颱風的降雨量是務必要特別關注的區域。
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