凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

凱米颱風最新動態整理！「預估路徑、登陸時間、風雨影響」一次看

▲凱米颱風還在增強，路徑持續朝台灣東北部陸地移動，預估颱風中心會在明（24）日深夜登陸。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風還在增強，路徑持續朝台灣東北部陸地移動，預估颱風中心會在明（24）日深夜登陸。（圖／中央氣象署）

記者張志浩／綜合報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）還在增強，路徑持續朝台灣東北部陸地移動，今（23）日「海上陸上警報」皆已發布，氣象署預估凱米颱風中心會在明（24）日深夜登陸，週三、週四各地都要嚴防豪雨，颱風週五慢慢遠離後，中南部地區還不能鬆懈，強勁的西南風會持續帶來雨勢，並持續到週末，《NOWnews》也整理凱米颱風截至今天下午4時的最新動態，提供民眾參考。

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氣象署表示，中度颱風凱米今日下午2時中心位置在台灣東南東方約460公里海面上，以時速20轉16公里速度向北北西轉西北移動，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風；瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風。7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里。

▲明天整天北台灣、東部降雨最多，下半天慢慢擴散至中南部，各縣市週三、週四都有豪雨發生機會。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風有機會在週三深夜登陸，週五過後慢慢遠離。（圖／中央氣象署）
凱米颱風替全台下豪雨　西部、宜花山區大豪雨

氣象署預報員劉宇其表示，今（23）日下半天開始，凱米颱風迎風面的北北基、宜花風雨漸漸明顯，越晚越大。週三、週四（7/24、7/25）全台各縣市都有豪雨發生的機率，尤其西半部山區、宜蘭台東山區要小心「超大豪雨」等級的強降雨。

中南部地區在凱米颱風侵台期間也會有豪雨出現，但更要注意的是，凱米颱風遠離後，逆時針旋轉的氣流會引進西南風，降雨會持續到週末，且光是氣象署預估日到週五（7/23~7/26）颱風影響期間的「總雨量」，南投、台南、高雄、屏東、嘉義山區都來到1300至1800毫米，是「歷史罕見的數據」。

▲凱米颱風將替西半部山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風將替西半部山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
凱米颱風路徑往台灣衝　可能在宜蘭或花蓮登陸

凱米颱風正在以「拋物線」的弧度，往北靠近台灣近海，暴風圈預估在週三白天接觸陸地，明天深夜就有機會登陸東北部，隨後穿過大台北，再從新北沿岸出海，而凱米的導引氣流較弱，因此它前進的速度並不快，颱風中心靠近台灣陸地時，也會出現震盪，「若偏南一點，就在花蓮登陸，往北走一點就在宜蘭登陸」，週五中心可能出海，但外圍環流持續影響。

至於凱米颱風的強度部分，氣象署預估還有增強空間，且暴風圈估計還會擴大到250公里，不過凱米算是「發展較慢的台風」，雖然強度不弱，但今天下午始終沒有長出「颱風眼」，反而值得關注的是它「北弱南強」的型態，衛星雲圖可以發現，凱米颱風本身西南側的雲系發展旺盛，隨著凱米颱風朝西北向台灣逼近，這塊「極不穩定」的雲帶也都將掃過台灣，因此本次颱風的降雨量是務必要特別關注的區域。

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