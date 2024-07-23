坤達、牛奶《原子少年2》大跳16蹲 認了Energy回歸竟是因為他們
「超殺男團」Energy相隔15年，在今年重新回歸，回歸後的他們不僅活動行程滿檔，也將在下週登上小巨蛋。日前，成員牛奶出席節目《原子少年2》錄製時，與擔任導師的同團成員坤達一起和選手們合作，帶來Energy全新單曲〈星期五晚上〉，大跳「16蹲」燃燒舞台。表演結束後，牛奶在台上分享演出心得時，也悄悄透露Energy時隔多年的回歸契機，竟是因為看到坤達在《原子少年》中與選手的合作舞台，讓他重燃「男團魂」。
記者史平旭／綜合報導
牛奶坦言，自己是在《原子少年》第一季時，看到由參賽選手所組成的火星小組，和坤達合作Energy早年的歌曲〈放手〉才萌生出合體的想法。看著這首曾經紅極一時的經典歌曲，跨越10年的歲月重新在舞台上擦出火花的牛奶，腦中突然閃過：「如果是我們在舞台上再次一起跳，不知道會是什麼樣的情景？」的念頭，讓他在Energy 20週年之際主動聯繫坤達，也才有後續Energy的回歸以及〈星期五晚上〉的誕生。
回憶起原子第一季的坤達也說，完全沒想到Energy能以此為契機再度以團體之姿回歸舞台，和第一季的合作舞台相比，這次多了昔日「戰友」牛奶一起上台，也多了一份安心感。當坤達邀約牛奶一起參與導師合作賽時，雖然正在準備Energy的小巨蛋演唱會，但牛奶還是一口答應，想到和坤達以這種形式合作的機會或許就這麼一次，能和新世代的男團預備軍合作機後為也相當難得，再忙再累的牛奶也一定要參與，每一位Energy的成員都十分珍惜再次以「男團」身分活躍於大眾視野的機會。