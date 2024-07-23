凱米防颱先囤物資！好市多、全聯備貨狀況　明營業時間調整一次看

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目前賣場生鮮、蔬果等商品備貨狀況正常，今（23）日晚上以及明（24）日，全台賣場亦照常營運，歡迎會員至賣場選購各式商品，好市多也提醒會員做好防颱準備，注意行車安全，謝謝。
🟡全聯
因應凱米颱風，全聯蔬果增加一倍備貨量，也推出多款優惠，方便民眾準備物資。今（23）日營業時間無調整，明（24）日全聯各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先。
🟡家樂福
因應凱米颱風逼近台灣，家樂福備貨充足，民眾最關心的葉菜類商品一應俱全，不僅不漲價還聯合農糧署推出平易價格，備貨量達5倍。「颱風專區」已即時成立，電池、手電筒、雨衣、清掃用品一次購齊。明（24）日全台門市正常營業。
🟡大潤發
因應凱米颱風的來襲，大潤發無論生鮮蔬果、肉片與海鮮品皆有2倍備貨量，並推出多款優惠，而針對防颱必備的電池、雨衣、手電筒等品項也全都備足。
而為確保同仁安全，營業時間各分店會機動調整，如果民眾有需要購物，可至大潤發各分店的大潤發臉書粉專查詢。
即日起至7月25日，綠野農莊 青花椒棒腿85元／包；雞清胸肉147元／台斤；雞骨腿99元／台斤；台灣烏殼綠筍59／枝；台灣蘆筍75／包；台灣袖珍菇89元／袋；紐西蘭陽光金圓頭，單粒原價25元，5入特價99元（平均單顆20元）。
除此之外，大潤發亦針對防颱夜必備的熱門乾貨商品，推出特價優惠，三養韓國泡麵5入／袋，原價300元／袋，特價175元／袋；同榮鯖魚3罐組，原價117元，特價99元；葉味李錦記 蠔油鮮肉水餃，原價350元／包，特價 219元／包，再贈10元發幣。
🟡愛買
颱風凱米逼近台灣，愛買量販正逢中元檔期，泡麵、罐頭、水等乾貨商品備貨量充足，並加強生鮮蔬果的備貨量，增加2倍，方便民眾採購。營業時間目前沒有調整，明（23）日若宣布停班停課，則會會依風雨狀況評估。
🟡美廉社
美廉社因應凱米颱風來襲，首波針對苗栗以北門市，對颱風期間需求量大的民生物資進行備貨，提供民眾颱風天採購需求，包含雨衣、生鮮蔬菜、蛋類、冷藏冷凍肉品、冷凍食品，如冷凍水餃、水產類、泡麵、罐頭、餅乾、大瓶水等，並依不同品項、各地風雨情況不同，近百項商品備貨量提升數倍，其中大瓶水更是提高平常10倍之倍貨量。
門市也加強檢視招牌支架，收起宣傳中空板等，戶外傘架固定牢靠或移至室內等，避免傾倒，部分門市並備抽水泵浦及沙包，以防門市積水等，全力做好防颱措施。明（24）日全台門市皆正常營運。
7月26日7至28日，周末採購優惠有冷凍EZCHEF香酥熱狗棒10入，促銷93元；MAGMAG超夯蜜餞還魂梅40g，促銷33元。另外7月25日本周四起，味味A排骨雞碗麵3入57元、樂事洋芋片組合包4入34g，每袋促銷79元、黑松沙士4瓶600ml，促銷99元。