台積電效應！台新福岡支行業務應接不暇　總座林淑真：拚3年獲利

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台新銀行在台灣擁有101個分行，海外的部分，近20年我們在香港、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞、緬甸、越南、中國大陸及泰國共9個國家設有11個海外據點。其中2016年設立日本東京分行，並在今年4月23日迎來日本第2個據點福岡支行，並在今日舉辦正式開幕酒會。
林淑真說，台、日雙方在經濟貿易往來上一直都非常緊密地連結，也是彼此前5大的貿易夥伴國。近年來因為台積電在九州熊本設廠，讓大家對九州這個地區有了更深入的了解。九州以「半導體產業聚落」和「價格具競爭力的綠電」聞名，成為半導體公司設廠的首選之地，特別是福岡作為九州地區的經濟中心之一，不僅擁有發達的交通運輸，還有先進的產業基礎設施，使福岡成為非常有利於企業發展和投資的地點。
面對台積電在熊本帶來的經濟效益，台新銀選擇在位於九州經濟中心的福岡設立支行，今年4月23日順利完成開業儀式，福岡支行營業項目多元，將以福岡為中心，服務西日本與九州地區的台灣自然人、法人及日本當地企業，並與東京分行密切合作，提供日本地區客戶整體服務，未來將積極整合台新海內外金融服務，期許為九州及日本發展盡一份心力。
林淑真也提到，台新銀行希望海外分行能在5年內獲利，東京分行3年就賺錢，也期待福岡支行最快3年就可賺錢，尤其福岡支行4月23日開業後，業務應接不暇，不僅台積電供應鏈移到九州，日本半導體也向九州福岡靠攏 ，期待福岡支行盡快獲利。
東京分行行長高森幸太郎說，東京分行開業以來，主要為台資企業及其企業主在日本開展業務或是投資目的，開設存款帳戶、提供貸款。同時積極參加國際性聯貸案，資產規模順利成長，總資產已達日幣1300多億元。
如今，眾所周知，台積電進駐熊本以來，九州變爲台資企業及日本企業投資之第一目的地，他強調，台新有信心台灣和日本各地來九州投資必定會大幅度增加，經濟亦會快速成長，這也是台新銀行來福岡開設支行的主要理由，4月23日正式開業後，目前派有4位擅於日語的同仁開展業務。
他也談到，台積電進駐某個新地方，台灣人的想法也許比日本人更正面，台灣人認爲九州是務必快速發展的地方。甚多企業進駐、擴張，就業人口激增，道路、機場等基礎設施更變完善，激活流通。就業人口激增，家屬也增加，隨著人口增加，對住房、零售、飲食、教學等會帶來正面影響。台灣人過去幾10年，一直看著這些現象，認爲台積電進駐等於該地區的經濟發展。
高森幸太郎認為，今後會有更多的客戶需要台新福支行提供服務，即便福岡支行剛開業不久，還需要努力開拓更多客戶，台新有決心扎根九州，對九州的經濟發展做出貢獻。