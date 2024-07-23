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台積電效應！台新福岡支行業務應接不暇　總座林淑真：拚3年獲利

▲看好台積電熊本設廠吸磁效應，台新金控旗下台新銀行也成立福岡支行，總經理林淑真今（23）日透露，4月23日開業至今業務應接不暇，並力拚3年內獲利。（圖／記者顏真真攝）
▲看好台積電熊本設廠吸磁效應，台新金控旗下台新銀行也成立福岡支行，總經理林淑真今（23）日透露，4月23日開業至今業務應接不暇，並力拚3年內獲利。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／福岡報導

台積電赴日本熊本設廠，台新金控旗下台新銀行看好半導體與綠電聚落帶來效應，今（2024）年4月23日在日本成立第2個據點福岡支行，並將於今（23）日舉行正式開業酒會，總經理林淑真也在當地召開記者會透露，福岡支行開業至今，業務應接不暇，不僅台積電供應鏈移到九州，日本半導體也向九州福岡靠攏 ，也希望能像東京分行3年就可獲利。

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台新銀行福岡支行在舉行開幕酒會前，總經理林淑真率領東京分行行長高森幸太郎行及福岡支行長王柏璋共同召開記者會。林淑真一開始也向在地日本媒體介绍台新銀行，不僅深耕台灣超過30年，屬於台新金旗下子公司。除銀行外，台新金還擁有證券、保險、資產管理及創投等子公司，讓客戶可以享有完整的服務。

台新銀行在台灣擁有101個分行，海外的部分，近20年我們在香港、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞、緬甸、越南、中國大陸及泰國共9個國家設有11個海外據點。其中2016年設立日本東京分行，並在今年4月23日迎來日本第2個據點福岡支行，並在今日舉辦正式開幕酒會。

林淑真說，台、日雙方在經濟貿易往來上一直都非常緊密地連結，也是彼此前5大的貿易夥伴國。近年來因為台積電在九州熊本設廠，讓大家對九州這個地區有了更深入的了解。九州以「半導體產業聚落」和「價格具競爭力的綠電」聞名，成為半導體公司設廠的首選之地，特別是福岡作為九州地區的經濟中心之一，不僅擁有發達的交通運輸，還有先進的產業基礎設施，使福岡成為非常有利於企業發展和投資的地點。

面對台積電在熊本帶來的經濟效益，台新銀選擇在位於九州經濟中心的福岡設立支行，今年4月23日順利完成開業儀式，福岡支行營業項目多元，將以福岡為中心，服務西日本與九州地區的台灣自然人、法人及日本當地企業，並與東京分行密切合作，提供日本地區客戶整體服務，未來將積極整合台新海內外金融服務，期許為九州及日本發展盡一份心力。

林淑真也提到，台新銀行希望海外分行能在5年內獲利，東京分行3年就賺錢，也期待福岡支行最快3年就可賺錢，尤其福岡支行4月23日開業後，業務應接不暇，不僅台積電供應鏈移到九州，日本半導體也向九州福岡靠攏 ，期待福岡支行盡快獲利。

東京分行行長高森幸太郎說，東京分行開業以來，主要為台資企業及其企業主在日本開展業務或是投資目的，開設存款帳戶、提供貸款。同時積極參加國際性聯貸案，資產規模順利成長，總資產已達日幣1300多億元。

如今，眾所周知，台積電進駐熊本以來，九州變爲台資企業及日本企業投資之第一目的地，他強調，台新有信心台灣和日本各地來九州投資必定會大幅度增加，經濟亦會快速成長，這也是台新銀行來福岡開設支行的主要理由，4月23日正式開業後，目前派有4位擅於日語的同仁開展業務。

他也談到，台積電進駐某個新地方，台灣人的想法也許比日本人更正面，台灣人認爲九州是務必快速發展的地方。甚多企業進駐、擴張，就業人口激增，道路、機場等基礎設施更變完善，激活流通。就業人口激增，家屬也增加，隨著人口增加，對住房、零售、飲食、教學等會帶來正面影響。台灣人過去幾10年，一直看著這些現象，認爲台積電進駐等於該地區的經濟發展。

高森幸太郎認為，今後會有更多的客戶需要台新福支行提供服務，即便福岡支行剛開業不久，還需要努力開拓更多客戶，台新有決心扎根九州，對九州的經濟發展做出貢獻。

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