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萬安演習25日登場遇中颱凱米　黃偉哲請市民留意最新資訊

▲今年萬安演習南部地區(臺南市、高雄市、屏東縣)訂於25日辦理，臺南市長黃偉哲提醒市民，當日下午13時30分至14時，南市全區將實施行人、車輛、門窗(簾)管制，請民眾務必配合演習管制。（圖／南市府提供）
▲今年萬安演習南部地區(臺南市、高雄市、屏東縣)訂於25日辦理，臺南市長黃偉哲提醒市民，當日下午13時30分至14時，南市全區將實施行人、車輛、門窗(簾)管制，請民眾務必配合演習管制。（圖／南市府提供）

記者郭俊暉／台南報導

今年萬安演習南部地區(臺南市、高雄市、屏東縣)訂於25日辦理，不過中度颱風凱米卻來勢洶洶。臺南市長黃偉哲在出席今(23)日記者會時提醒市民，當日下午13時30分至14時，南市全區將實施行人、車輛、門窗(簾)管制，請民眾務必配合演習管制，避免違反《民防法》，惟演習是否能如期辦理將視凱米颱風的動向而定，請市民朋友隨時留意市府最新資訊。

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▲黃偉哲表示，只要台南、高雄、屏東任一縣市的災害應變中心一級開設，萬安演習將會自動停止辦理，且不再補辦，呼籲市民朋友隨時留意市府最新資訊。（圖／南市府提供）
▲黃偉哲表示，只要台南、高雄、屏東任一縣市的災害應變中心一級開設，萬安演習將會自動停止辦理，且不再補辦，呼籲市民朋友隨時留意市府最新資訊。（圖／南市府提供）
今年度南部萬安47號演習將在25日登場，但中度颱風凱米來勢洶洶，萬安演習恐遇上颱風來襲，對此，台南市長黃偉哲說，根據停辦標準，只要台南、高雄、屏東任一縣市的災害應變中心一級開設，萬安演習將會自動停止辦理，且不再補辦，呼籲市民朋友隨時留意市府最新資訊。

黃偉哲強調，因凱米颱風逐漸逼近來襲，若臺南開設一級災害應變中心的話，萬安演習的部分，將會自動停止辦理，因為當成立一級指揮中心時，國軍們也必須要進駐災防中心為救災工作做準備，此外，對於凱米颱風相關資訊，市府也會隨時掌握留意來做因應，也請市民朋友提前未雨綢繆，做好防颱整備措施。

民政局表示，今年演習重點驗證區為新營區與中西區，屆時請相關區域民眾在聽聞防空警報時，皆應主動進入防空疏散避難設施，配合演習疏散作業，並開啟地下室車道的鐵捲門與柵欄等，保持防空避難設施的出入口順暢，以利周邊民眾能夠適時就近實施避難，此外，他也籲請民眾必須主動配合警察及民防執勤人員引導，依演習管制作為進行防空避難整備作業，切勿於演習期間在室外觀望徘徊，同時也期盼能藉此持續強化全民國防意識，保障人民生命安全。

民政局指出，為使國內外民眾皆能順利配合演習避難措施，透過製作多種語言宣導單，包含有中文、英文、日文、韓文、泰文、印尼文、菲律賓文、馬來文、越南文等語種，來加強宣導國人、外籍人士與新住民朋友演習相關資訊，落實真正了解避難規則，避免因違反管制命令而產生觸法危機。

另外，此次演習避難疏散位置，除可至臺南市政府警察局官網「防空避難專區」搜尋各項消息，還可藉由下載警政服務APP、消防防災e點通 APP來進行閱覽查詢，快速掌握就近避難地點相關演練資訊，請民眾多加運用各項多元管道。更多有關「防空避難專區」請查詢。

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