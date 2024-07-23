凱米颱風逼近台灣！台灣違章建築多　結構技師籲：當心空中殺機

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他指出，台灣由於老屋、違建頂加多，還有近年因應新法所搭建的防漏屋頂，通通都是鐵皮製，還有老舊外牆、磁磚剝落等問題，儼然都已經成為颱風季節的不定時炸彈，颱風天期間以及颱風天後用路人千萬要小心！
戴雲發進一步說明，老屋的頂樓加蓋物，大多是請鐵皮工廠、師傅製作，設計時通常不會考量結構設計，包括風力設計、鐵件尺寸、接準點、與RC連結的固定點等，也是颱風天時，經常看到有人家屋頂被掀飛的原因，所以颱風天最好還是不要在街頭上走，以免碰上意外。
外牆、磁磚老舊剝落部分，由於台灣逾30年老屋超過400萬戶，不少老舊建物外牆已有磁磚剝落、水泥剝落等問題，颱風強風暴雨下，損壞勢必加劇，大家也要特別當心。
另外，他還提到，新大樓雖然沒有老舊問題，且頂加也相對少見，但高樓層建築的鋁門窗也相當重要，包括厚度、水密性、氣密性，都必須達到相當水準，很多鋁門窗外觀看起來都一樣，實際上厚度與效果都不同，倘若等級不夠，強風強雨來臨時，就容易滲漏水，甚至導致窗裂、窗破。
戴雲發說，除了住家外牆老舊、違建等問題，台灣街頭上還有許多外掛物，如冷氣、招牌等，屋主應特別留意鎖點是否有老化、鬆動等跡象，颱風、豪大雨後，應詳細檢視，才能避免意外發生。