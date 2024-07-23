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凱米颱風逼近台灣！台灣違章建築多　結構技師籲：當心空中殺機

▲凱米逼近台灣，結構技師戴雲發呼籲用路人，當心空中殺機。（示意圖／NOWnews資料照）
▲凱米逼近台灣，結構技師戴雲發呼籲用路人，當心空中殺機。（示意圖／NOWnews資料照）

記者陳韋帆／綜合報導

凱米颱風不斷逼近，中央氣象署預估，7月24日至25日影響台灣最明顯。知名結構技師戴雲發表示，「近日台灣大雨、熱浪不斷，台灣老屋又多，不少建物外牆、違建等外部結構不穩，風雨加上太陽曝曬，容易產生掉落風險，大家一定要特別當心『空中殺機』。」

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戴雲發表示，颱風來襲時，確實很容易因強風導致掉落物出現，而風雨過後，太陽曝曬下，熱漲冷縮，也是很容易出現磁磚、招牌、違建等外掛物掉落的時機，尤其是颱風剛走的1~2天，民眾在路上都要特別小心，屋主也應自己多檢視，避免造成公安意外發生！

▲夫妻打拚一輩子的房產，若沒有生小孩、父母已過世，萬一老公突然離世，老婆依法得和小叔一起分房產。（示意圖／591房屋交易網提供）
▲台灣老屋、違建頂加多，颱風季節容易出現「空中殺機」。（圖／591房屋交易網提供）
他指出，台灣由於老屋、違建頂加多，還有近年因應新法所搭建的防漏屋頂，通通都是鐵皮製，還有老舊外牆、磁磚剝落等問題，儼然都已經成為颱風季節的不定時炸彈，颱風天期間以及颱風天後用路人千萬要小心！

戴雲發進一步說明，老屋的頂樓加蓋物，大多是請鐵皮工廠、師傅製作，設計時通常不會考量結構設計，包括風力設計、鐵件尺寸、接準點、與RC連結的固定點等，也是颱風天時，經常看到有人家屋頂被掀飛的原因，所以颱風天最好還是不要在街頭上走，以免碰上意外。

外牆、磁磚老舊剝落部分，由於台灣逾30年老屋超過400萬戶，不少老舊建物外牆已有磁磚剝落、水泥剝落等問題，颱風強風暴雨下，損壞勢必加劇，大家也要特別當心。

另外，他還提到，新大樓雖然沒有老舊問題，且頂加也相對少見，但高樓層建築的鋁門窗也相當重要，包括厚度、水密性、氣密性，都必須達到相當水準，很多鋁門窗外觀看起來都一樣，實際上厚度與效果都不同，倘若等級不夠，強風強雨來臨時，就容易滲漏水，甚至導致窗裂、窗破。

戴雲發說，除了住家外牆老舊、違建等問題，台灣街頭上還有許多外掛物，如冷氣、招牌等，屋主應特別留意鎖點是否有老化、鬆動等跡象，颱風、豪大雨後，應詳細檢視，才能避免意外發生。

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